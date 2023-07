"Cataratta? Ripassi fra due anni". La protesta di un paziente con l’Iot

Firenze, 15 luglio 2023 – La cataratta è uno dei problemi più diffusi agli occhi, soprattutto superati i 60 anni. La perdita di trasparenza del cristallino, provoca problemi alla vista risolvibili con un intervento chirurgico tra i più diffusi al mondo e più sicuri. Intervenire presto, ha ripercussioni positive sia sulla salute oculare prima che possa degenerare, ma anche sul benessere psicofisico generale del paziente: una riduzione della vista ha anche ripercussioni sulla qualità della vita. Ma per un intervento di cataratta a Firenze attualmente bisogna attendere oltre un anno, quando va bene.

Al signor Umberto di Ponte a Ema, 80 anni, ne sono stati prospettati addirittura più di due: oltre 24 mesi di attesa che sarebbero davvero inaccettabili di fronte a un problema invalidante. "Iniziavo a non vederci bene e mi sono rivolto all’oculista – riferisce -. Lo specialista mi ha prescritto immediatamente un intervento per la cataratta: prima lo faccio meglio è".

Per questo Umberto è andato direttamente allo Iot dove sa vengono effettuati gli interventi agli occhi. Ma alla richiesta di una data, la risposta è stata una doccia fredda. "Mi hanno detto che le prenotazioni sono sospese fino a gennaio del 2025. Da quella data sarà possibile attivare il percorso per giungere all’intervento che se tutto va bene sarà entro la fine del 2025". Cioè tra oltre due anni: decisamente troppo tempo. Ma son tante le situazioni simili, anche per pazienti riusciti dopo una lunga attesa a sottoporsi all’intervento a un occhio che devono aspettare altrettanto e forse più per farlo anche all’altro.

La Asl conferma il momento difficile: "La domanda è crescente per richieste rimaste sommerse dalla pandemia. Questo può saturare l’offerta, rendendo difficile la prenotazione nei momenti in cui l’azienda lavora con grande impegno all’incremento della stessa". Ma "non ci sono agende chiuse". La Asl "con azioni strategiche come la proroga della produttività aggiuntiva per l’abbattimento delle liste di attesa" annuncia che dal primo agosto ripartiranno le prenotazioni: la prima visita prechirurgica sarà dal 1° febbraio. "Una volta ottenuta la certificazione dell’erogazione dell’intervento, questo viene eseguito in 15-20 giorni".

Di regola comunque, sottolinea ancora l’azienda, "un intervento di cataratta non essendo in urgenza prevede attese di 6 mesi". Si sta lavorando a una revisione, spiegano ancora dalla direzione aziendale, "che vuole uniformare le modalità di risposta nei confronti dell’utenza anche in base alle disposizioni regionali per realizzare un percorso uniforme sul territorio e una lista di attesa unica aziendale".