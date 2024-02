Castro assolta "Ora pretendo scuse"

"Dopo avere avuto ragione in Tribunale ora pretendo di avere le scuse dal consiglio comunale di Calenzano". Un fiume in piena l’ex consigliera comunale ed esponente del centrodestra calenzanese Monica Castro mentre racconta la fine di una disavventura giudiziaria durata anni: "Nel 2015 – racconta – io e mia figlia Giulia ci eravamo confrontate, anche con toni accesi, su un post pubblicato su Facebook con alcune donne di Crema, esponenti del Pd, a proposito di un incontro organizzato da giovani musulmane sull’uso del burqa. In quell’occasione io avevo ribadito che non credevo dovesse essere concesso di andare con il volto coperto in Italia e che non ritenevo il velo un elemento di libertà per le donne. Sono stata denunciata, inizialmente anche per vilipendio alla religione, accusa poi caduta, e per diffamazione. Come ho saputo due anni dopo, anche se in realtà il post è sparito dopo poche ore ed erano rimasti solo alcuni screenshot". Il processo iniziato a Milano è stato poi spostato al Tribunale di Firenze e alla fine Monica Castro è stata assolta perché il fatto non sussiste: "Oltre all’assoluzione – racconta – ho ottenuto anche un risarcimento di parte delle spese pagate e la cosa che mi pare triste è che un processo politico come questo sia costato soldi e lavoro allo Stato. Il risarcimento che ancora manca, però, è quello del consiglio comunale".

A pochi giorni di distanza dalla polemica sui social infatti tutti i gruppi, di maggioranza ed opposizione, avevano realizzato una nota comune prendendo le distanze da Monica Castro e dalla figlia e esprimendo solidarietà alla comunità musulmana "per le offese apparse su Internet": "Il tutto – commenta Castro – senza informarsi. Dopo la pronuncia del Tribunale voglio scuse pubbliche del consiglio anche se i sono rimasti pochi di quelli presenti nel 2015".