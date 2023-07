Castello, ora si chiude Il diktat del Comune ’Interventi in 15 giorni’ Reazione della proprietà

Sono cominciati i primi interventi in via Fanfani 81-viale XI Agosto, area di Castello colpita da tre incendi violenti in una settimana. Muratura del cancello di ingresso al capannone industriale che fu l’ex Mobilificio Becagli. La recinzione non ha mai posto l’area (30mila metri quadri di cui 14mila di superficie coperta) al riparo dalle occupazioni (con uno sgombero, non risolutivo) ma come punti più critici sono stati individuati gli ingressi.

"Antilotex srl" ha 15 giorni per effettuare "ogni intervento necessario a garantire l’inaccessibilità a terzi dell’area, anche procedendo a demolire tutto o parte il compendio immobiliare al fine di impedire ulteriori intrusioni o occupazioni; si ordina altresì di provvedere alla raccolta e rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area e, di seguito, a provvedere a verificare l’eventuale contaminazione del suolo sottostante". Quindici giorni: è la scadenza fissata dal Comune con ordinanza "urgente per la messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti al fine di tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza urbana". in relazione a eventuali sversamenti nel sottosuolo di rifiuti di tipo imprecisato. Quarantacinque giorni invece la scadenza imposta alla Srl per "porre in essere ogni intervento di assicurazione e ripristino richiesti dal caso". Trascorsi questi termini "l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori atti applicando i sanzionamenti di legge e procedendo a denuncia all’Autorità giudiziaria, art.650 c.p con la Municipale che potrebbe anche apporre i sigilli". Già nel 2015 il Comune dichiarò inagibile l’immobile e ordinò alla proprietà accorgimenti per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza".

Ieri l’amministratore e legale rappresentante di "Antilotex srl", Lorenzo Becagli, 57 anni, ha incontrato l’avvocato Francesco Ceccherini. In corso una valutazione dell’ordinanza ed una giuridica. Possibili iniziative giudiziarie in risposta perché all’imprenditore pare sin troppo afflittivo attribuire la responsabilità ad una proprietà che negli anni ha cercato di preservare l’area anche con due denunce, l’ultima venerdì 21 luglio, stessa data dell’ordinanza di Palazzo Vecchio. E poi lettere a Comune, Municipale, Arpat, Vigili del Fuoco, Nas, Questura e Commissariato di Rifredi. L’integrazione alla denuncia tratteggia lo ’storico’ del "complesso abusivamente occupato da senza fissa dimora sin dal 2014. Dal 2018 a oggi l’area, in precedenza sottoposta a un sequestro preventivo era stata rioccupata, violando i sigilli e la recinzione". Ne scaturì un "primo procedimento contro 32 occupanti per aver aperto con forza finestre e porte murate e cancello saldato. La società segnalava "l’ingresso abusivo di camion, che verosimilmente sversavano rifiuti illegalmente nella proprietà", danni a "portoni, cancelli ringhiere e new jersy installate dalla società quale deterrente all’ingresso". Poi i tre incendi che hanno riacceso i riflettori sull’area.

g.sp.