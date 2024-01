Castellani sempre più lontano. Il rammarico di Nardella. Giani si mostra possibilista

Amarezza. Disappunto. Dario Nardella non fa nulla per celerle. E non appena viene sollecitato sull’ipotesi Castellani per la Fiorentina (ormai sempre più lontana) il suo volto cambia espressione. Quel ’niet’ della collega Branda Barnini ha tutto il sapore di un boccone avvelenato, difficile da digerire. E allora il primo cittadino, il giorno dopo l’incontro in Prefettura, qualche sassolino se lo toglie: "E’ un peccato che a causa di varie resistenze (il riferimento a Barnini è lapalissiano, ndr), l’opzione di Empoli non sia andata in porto, e ad oggi non sia praticabile. Detto questo l’impegno comune è fare di tutto per non perdere i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto per fare i lavori". Nardella aggiunge che "l primo sindaco che ha parlato di una riqualificazione dello stadio Franchi è stato Fabiani nel 1950. Da allora nessun sindaco è riuscito a raggiungere questo obiettivo, noi ce l’abbiamo fatta e non possiamo assolutamente permetterci di buttare 150 milioni di euro per Firenze, per Campo di Marte e per lo stadio". Per Nardella, l’obiettivo è quello di andare incontro "alle esigenze della Fiorentina affinché si possano rimanere al Franchi senza andare a giocare lontano dalla città".

Il sindaco di Firenze ha comunque ufficializzato per inizio febbraio la partenza dei lavori per l’adeguamento del Padovani (lo stadio satellite nelle intenzioni del Comune): anche se bisogna trovare altri 4-5 milioni per allargare gli spalti per aggiungerli ai 10 stanziati da Palazzo Vecchio. "Come amministrazione stiamo lavorando al rinvio dei cantieri per il restyling del Franchi", cosa, questa, su cui c’è anche l’impegno del governo attraverso i ministri dello Sport, della Cultura, dello Sviluppo economico, degli Affari europei e Pnrr. I tempi stringono: entro giugno la Fiorentina, per iscriversi al prossimo campionato dovrà comunicare alla Lega calcio il campo di gioco e senza un decreto dell’esecutivo Meloni i lavori all’impianto di Pier Luigi Nervi dovranno per forza iniziare altrimenti il Comune dovrà dire addio ai 150 milioni, con possibile danno erariale.

Dal canto suo, la sindaca di Empoli Brenda Barnini resta ferma sulle sue posizioni, anche se nulla è definitivo. Non è escluso infatti che una moral suasion da parte della politica possa convincerla a fare marcia indietro. Barnini è all’ultimo miglio del secondo mandato e potrebbe ambire una candidatura alle Regionali nel 2025. Empoli è a due passi anche per i tifosi e sarebbe conveniente (in termini economici) anche per il club. L’Empoli calcio non si è mai esposto, nemmeno al summit ma in passato contatti tra Fabrizio Corsi e Joe Barone ce ne furono eccome.

Più possibilista il governatore Eugenio Giani: "Stiamo valutando tante situazioni, e quindi occorre qualche giorno anche per ponderarle e armonizzarle. Leggiamo ogni giorno varie ipotesi sui giornali: le abbiamo messe un po’ tutte insieme".

Antonio Passanese