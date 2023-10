Castagne. Sarà festa in parrocchia

Si scaldano i motori, a Lastra a Signa, per la "Festa della castagna" in programma domenica 5 novembre nei pressi della parrocchia di Santa Maria a Brucianesi. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia stessa grazie al sostegno e al lavoro di tanti volontari, ha il patrocinio del Comune di Lastra a Signa. Il programma prevede una fiera di beneficienza e la possibilità di gustare tante specialità di stagione e numerosi prodotti tipici della zona: caldarroste, vino novo, castagnaccio, ficattole, necci e polenta. La festa inizierà alle ore 14.30. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato e si svolgerà domenica 12 novembre.