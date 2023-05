Cassa in deroga Ma la Rsu ora chiede un piano

La concessione della cassa integrazione straordinaria fino al prossimo dicembre "pone fine a sette mesi senza stipendio rompendo, almeno per la componente del reddito, l’assedio all’assemblea permanente". Questa, tuttavia, "è l’unica buona notizia". Lo sottolinea la Rsu dell’ex Gkn all’indomani della notizia della concessione della cassa in deroga fino a dicembre 2023. Questa cassa "è in deroga a qualsiasi regola finora conosciuta, dimostrando che il governo poteva tutto e che nulla ha fatto: avrebbero potuto risolvere la questione del reddito in qualsiasi momento, con decretazione d’urgenza" eppure "hanno atteso mesi. E quando hanno deciso di intervenire, l’hanno fatto dando a Borgomeo quanto Borgomeo chiedeva: una cassa, inserita nell’articolo 30 del decreto lavoro cucita addosso a Qf, senza piano industriale, prospettiva, costrutto, retroattiva e senza consultazione sindacale". Per la Rsu "il Governo ha deciso di nazionalizzare di fatto i nostri stipendi: chiediamo che lo Stato entri nelprocesso di reindustrializzazione. Che sostenga con intervento pubblico la reindustrializzazione dal basso e l’unico piano industriale in campo oggi, elaborato dal comitato tecnico solidale del Collettivo di fabbrica".

b.b.