Caso ’Il Molino’, il circolino potrà riaprire nelle ore serali

Il circolo Arci Il Molino potrà tornare a riaprire nelle ore serali a partire già da oggi. La svolta, dopo l’ordinanza a firma del sindaco Riccardo Prestini che aveva disposto la chiusura anticipata alle 21 per la struttura dopo una serie di segnalazioni relative al rumore di residenti in zona, è arrivata grazie a una nuova ordinanza, datata ieri, che revoca la precedente. Durante gli incontri che tenuti in Comune nei giorni il circolo aveva dato disponibilità a effettuare le misurazioni fonometriche secondo un protocollo tecnico condiviso con Arpat dipartimento di Firenze e amministrazione comunale, che prevede una prima fase con verifiche fonometriche da effettuarsi in ambiente esterno, in fascia oraria serale ad attività chiusa, per la caratterizzazione del rumore di fondo e una seconda fase con verifiche da effettuarsi in ambiente interno, ad attività aperta, per caratterizzare le sorgenti sonore e il rumore derivante dalle attività ordinarie svolte dal circolo. Effettuata la prima fase di verifiche fonometriche in ambiente esterno, ad attività chiusa, come previsto dal protocollo tecnico condiviso, il circolo può quindi effettuare l’apertura serale in modo da completare le misurazioni funzionali alle integrazioni della valutazione di impatto acustico. "La vicenda – spiega il sindaco – rappresenta un esempio concreto di come si possano mettere in campo soluzioni condivise per superare le criticità.