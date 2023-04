Caso Gigli, la Cgil scrive a Mattarella "La libertà non si può relativizzare" Rimossi i manifesti della polemica

Caro presidente "questa iniziativa è semplicemente vergognosa". Il claim pubblicitario utilizzato dal centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio per informare la regolare apertura durante la giornata del 25 aprile arriva nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La struttura ha diffuso manifesti e volantini – anche sui social – con scritto ‘Lo shopping è una liberazione’ tra tricolori e papaveri rossi: una strategia di marketing che non piace e soprattutto indigna. La Filcams Cgil Firenze non solo grida allo scandalo: il segretario generale Maurizio Magi ha scritto, infatti, due missive, una per il direttore del centro commerciale e una per il presidente della Repubblica. "Ho pensato di metterLa a conoscenza di questi fatti in quanto è certamente Lei, il Presidente della Repubblica di tutti noi, il garante della nostra Costituzione" scrive Magi. E dopo avergli spiegato l’accaduto, il segretario scrive: "Non è tollerabile infatti che si relativizzi il valore della libertà dal nazifascismo e dai regimi totalitari e autoritari inscritto nel 25 aprile". Al presidente Mattarella, Magi spiega anche "di aver o inviare al direttore del centro commerciale una diffida a non utilizzare la parola ‘liberazione’ per promuovere lo shopping in modo così improprio, distorcente, vergognoso, appunto". Il sindacalista, nella missiva indirizzata al direttore de I Gigli, Antonino D’Agostino, ribadendo che quello slogan pubblicitario è "scelta vergognosa" ricorda che "i valori su cui si fonda la nostra Costituzione non possono essere relativizzati, veicolando un messaggio così distorto rispetto al giusto e dovuto ricordo di quel passaggio storico fondamentale per la libertà di tutti noi". Per queste ragioni, "le chiediamo nuovamente, e questa volta diffidandola, di rimuovere questi manifesti e questi slogan per ridare così dignità alla parola e al senso ‘Liberazione’". Il sindacalista ricorda al direttore della struttura che "in quella giornata, come nelle altre festività, il centro commerciale dovrebbe rimanere chiuso per onorare, non già lo shopping ma i valori della Liberazione, oltre che le condizioni di vita e di lavoro di chi è costretto al lavoro".

I Gigli confermando con forza di credere da sempre nei valori della Costituzione, in una nota, fanno sapere di aver rimosso i manifesti incriminati. "Possiamo accettare di non essere stati compresi e proprio per il rispetto verso questi temi abbiamo deciso di togliere la comunicazione in questione" si legge nel comunicato che prosegue: "Quello che non possiamo accettare, in questo alzarsi di toni è di passare per ciò che non siamo di giudicare I Gigli come portatori di valori insani. I Gigli sono vita, comunità, territorio, lavoro. Noi ci siamo e siamo aperti a qualsiasi contributo. W la Liberazione".

Barbara Berti