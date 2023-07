Caso Farmapiana Interviene il Pd "La società così è in ’ostaggio’ Perché il sindaco non fa nulla?"

In relazione alla vicenda Farmapiana con nuovo presidente Alessandro Rouf che a La Nazione dichiara: "Non mi sono dimesso: per un vizio di forma sono incompatibile con l’incarico", arriva la posizione del Pd di Campi. Al momento "il nuovo Cda di Farmapiana è stato solo nominato, non si è ancora insediato, creando di fatto uno stallo in quanto al 9 luglio il dottor Rouf risulta ancora presidente" si legge nella nota social del Pd.

I dem, rivolgendosi direttamente al sindaco Andrea Tagliaferri, ricordano le eventuali soluzioni per superare il ‘pasticcio’: "Rouf avrebbe dovuto convocare il CdA, insediarlo e poi dimettersi, in modo che si potesse procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci così come prevede lo Statuto della società" oppure "Rouf avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni alla società in modo da poter permettere al Cda di lavorare in autonomia".

Secondo i dem, quindi "la società è tenuta in ostaggio dal dottor Rouf, che annuncia le dimissioni, ma non le presenta e con questo atteggiamento non permette, di fatto, di insediare il nuovo Cda". A questo punto, quindi, il Pd di Campi chiede "perché il sindaco non ha richiesto le dimissioni formali di Rouf? Perché si perde del tempo che potrebbe creare danni alla gestione della società?". I dem, infine, sottolineano la "preoccupazione per l’allungamento dei tempi, che possono andare a produrre dei danni all’operatività della società. Questo da buoni amministratori pubblici è l’unica cosa che ci preme scongiurare".