Casini, in 500 ai saluti da sindaco: "Sono stati dieci anni meravigliosi"

L’evento di fine mandato, come lui stesso lo ha definito nell’invito aperto alla cittadinanza, è stato per Francesco Casini una festa amministrativa, politica e personale. Un saluto e un grazie ai cittadini "per ripercorrere insieme i momenti salienti degli ultimi dieci anni di mandato". Ha celebrato il suo decennale da primo cittadino non a caso nel Viola Park, simbolo del suo successo amministrativo e politico. E a Joe Barone, "persona che mi manca davvero tanto, ha voluto dedicare il primo applauso delle 500 persone che hanno accettato il suo invito e che sono entrate nella lista (a numero chiuso, altrimenti sarebbero state molte di più) e hanno varcato i confini della cittadella sportiva.

La scelta del Viola Park non è stata certo casuale: d’altra parte gli accordi, la presentazione del progetto (era il 2019), la burocrazia a tempo di record, i lavori e poi l’inaugurazione e la piena vita del centro sportivo nato nel Pian di Ripoli, sono tutti stati realizzati sotto il suo secondo mandato da sindaco. E ora questa zona - col direttore dell’area aziendale Alessandro Ferrari a fare gli onori di casa - lo ha accolto in chiusura di mandato insieme a tutti i membri dell’attuale giunta comunale. Il sindaco uscente ha ripercorso i successi di questa amministrazione, dall’ex fornace Brunelleschi diventata la sede di Fendi allo sblocco dei lavori della Variante di Grassina.

"Mi spiace non poter essere io ad inaugurare alcune opere per le quali abbiamo lavorato tanto superando gli ostacoli della burocrazia - ammette -, come la stessa variante, le nuove scuole, il parco urbano. Ma li affido a chi mi seguirà e a tutti i cittadini che devono prendersi cura del territorio. In questi anni da dormitorio dorato, Bagno a Ripoli è diventata un luogo ambito dove le aziende fanno a gara per investire e nuovi cittadini lo scelgono per viverci. Abbiamo fatto tanto, ricevuto anche qualche critica, ma è stata una meravigliosa esperienza". Per il suo futuro politico, "dopo 20 anni di politica mi sento di avere ancora tanto da dare. Vedremo che percorso affronterò da qui in avanti". Nel pubblico anche tanti amici dai volti noti. Tra tutti, la cantante Dolcenera e ’Zia’ Caterina Bellandi.