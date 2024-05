"Casini e Schmidt in campo a Firenze: appuntamenti politici in città" Francesco Casini di Italia Viva si presenta alle Murate per il Consiglio comunale. Schmidt del centrodestra interverrà a Lady Radio e Toscana Tv. Tajani, Gasparri e Bernini di Forza Italia in arrivo a Firenze per eventi e incontri con i candidati azzurri.