Casellina, quanti ritardi per il campo sportivo Parte un’interrogazione

"Quali sono i tempi di consegna dell’impianto sportivo del Casellina?". Se lo è chiesto il capogruppo della Lega, Luigi Baldini (nella foto). "Il 12 luglio dello scorso anno – ha detto Baldini – è stata fatta l’inaugurazione del campo sportivo di Casellina con tanto di taglio del nastro e l’intervento di una miriade di autorità. A tutt’oggi l’impianto non è ancora utilizzato per tutta una serie di lavori di manutenzione aggiuntiva dei quali poco sappiamo".

Baldini ha presentato una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale per sapere quali siano i tempi di consegna dell’impianto e soprattutto quali siano i problemi per i quali ancora non è stato possibile l’ utilizzo delle strutture da parte della società sportiva.