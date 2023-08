Casellina non trova pace Chiude il bar. Anzi apre

I sigilli sono sulla porta ma c’è chi si aspetta di toglierli in tempi brevi. Negli ultimi giorni il contenzioso che va avanti da tempo fra la Casa del popolo di Casellina e la gestione del bar interno alla struttura è arrivato a un punto cruciale, con un pronunciamento del Tribunale di Firenze: "A seguito di un decreto ingiuntivo ed esecutivo del Tribunale di Firenze per morosità e inadempienze contrattuali gravi non sanate – spiega infatti in una nota ufficiale il Consiglio direttivo dello stesso circolo di Casellina – l’ufficiale giudiziario ha posto i sigilli alle attrezzature di nostra proprietà che si trovano nel bar, che è invece gestito da società esterna alla Casa del popolo di Casellina, in affitto di azienda. Pertanto dal 31 luglio l’attività della Casa del popolo si è interrotta e il circolo resterà purtroppo chiuso fino a data da definire".

La chiusura riguarda gli spazi interni ed i non soci: "I soli soci con tessera Arci – prosegue infatti la nota – potranno comunque frequentare liberamente gli spazi esterni del circolo, fuori il bar e giardino interno, che sono gestiti da nostri volontari, non è ammesso l’ingresso a coloro che sono sprovvisti di tessera Arci".

Da qui l’auspicio del consiglio direttivo, che è quello di poter tornare presto a un regime di ‘normalità’: "Contiamo di riaprire al più presto gli spazi a disposizione dei soci con uno spirito ed una organizzazione sicuramente diversa e migliore".

Tuttavia a tale auspicio, e alla stessa sentenza emessa dal tribunale, sembra opporsi un cartello che è stato affisso all’esterno del circolo e che indica la possibile riapertura del bar, già da ieri (non avvenuta) oppure da oggi, "per decisione del Tribunale di Firenze": convinzione ribadita dai gestori anche con post pubblicati sui social network.

A spiegare l’apparente incongruità è l’avvocato Leonardo Zagli che assiste i gestori del bar: "Il 4 agosto scorso abbiamo ottenuto un provvedimento di sospensiva immediata del Tribunale di Firenze che stiamo cercando di eseguire tramite l’ufficiale giudiziario. Il Tribunale di Firenze, dottoressa Principale, ha sospeso tutto quello che la Casa del popolo ha realizzato, fissando un’udienza per discutere di come proseguire e andare avanti, per il 28 settembre. Ora questo provvedimento deve essere eseguito, ma se non sarà eseguito spontaneamente ci attiveremo con l’ufficiale giudiziario".