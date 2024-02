Casellina, inquinamento e traffico: "Serve subito un nuovo svincolo"

Traffico? No girone infernale. Non si fermano le proteste di chi vive a Casellina a ridosso degli svincoli di A1 e Fi-Pi-Li. Ormai da anni sono costretti a respirare i gas di scarico delle vetture in coda, soprattutto da quando il nuovo assetto della superstrada e l’accesso unico all’A1 ha portato ancora più caos. Da tempo imprenditori e residenti stanno facendo pressione sul comune per il nuovo svincolo dell’autostrada che porterebbe a raddoppiare il casello e a dimezzare il traffico in entrata e uscita. Ma il progetto è ancora fermo a Roma, tra rimpalli di ministeri e battaglie di posizione politica tra destra e sinistra. "Un inquinamento enorme di emissioni per l’area molto abitata di Casellina – raccontano alcuni cittadini che hanno inviato una lettera al nostro giornale – inoltre la zona dell’A1 in questione non ha barriere acustiche adeguate anche ad abbattere in parte le emissioni: sono quelle del tipo trasparente e molto basse, mentre a monte e a valle per km sono installate le nuove barriere. Abbiamo segnalato il caso ad Arpat. Ma la cosa assurda è che da anni c’è un progetto di separazione dei flussi da e verso FIPILI e A1, con le risorse necessarie già a Bilancio di ASPI; ma i Comuni di Firenze e Scandicci lamentano che l’opera è ferma a causa di un ritardo di un parere tra ministeri". Vedremo se lo sblocco del cantiere per quest’opera fondamentale sarà l’arma segreta del centrodestra alle prossime elezioni, o il motivo della romanzina al centrosinistra per non essere riuscito a portare a casa un intervento necessario come il pane.