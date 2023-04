Case sfitte da ristrutturare La mancanza di fondi ne tiene vuote oltre 500

Sulle case popolari a Firenze l’attenzione deve essere massima. Il perché è contenuto nel dato dei 783 alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione: di questi ben 509 sono privi di finanziamento. La fotografia è stata scattata dal presidente di Casa spa Luca Talluri, che è intervenuto in Commissione controllo a Palazzo Vecchio. "A Firenze ci sono quasi 8.000 alloggi Erp, con un canone medio di 139 euro in città e 134 nell’area metropolitana – ha detto -. In città risultano 783 alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione: di questi, 509 sono privi di finanziamento. Si prevede di ristrutturarne 190, a causa della mancanza di fondi che in precedenza arrivavano dallo Stato in base alla legge 80 del 2014 e che valevano quasi 500 milioni l’anno". Talluri ha spiegato anche che "la percentuale degli immobili sfitti è del 10%, il doppio rispetto al 2019 perché sono mancati i finanziamenti statali per le ristrutturazioni".

In questo momento a Firenze ci sono tre grandi partite. La prima è quella di via Torre degli Agli: tanti rinvii, polemiche su polemiche, adesso i lavori dovrebbero (e il condizionale è d’obbligo) concludersi entro fine anno. Si parla di 91 alloggi. La seconda partita è quella di via Accademia del Cimento: il cantiere, come detto da Talluri, "dovrà terminare entro dicembre 2026 perché sono fondi Pnrr".

Qui c’è anche un problema di risorse perché "l’importo del progetto è di 22 milioni, ma in fondi Pnrr ammontano a 14 milioni". Servirà dunque un ulteriore finanziamento per cifre non altissime, quindi non sembra una missione impossibile. Sicuramente ci sarà da tranquillizzare i residenti che lunedì scorso si sono fatti sentire sotto Palazzo Vecchio: "Ci fanno firmare dei fogli in cui non viene mai menzionata la data del rientro a casa", ha detto una delle residenti, Sabrina Viviani. Tutte queste famiglie, sono 120, hanno ricevuto rassicurazioni dall’assessore alla casa Benedetta Albanese. La data del trasloco, momentaneo, del primo lotto è entro il 30 giugno: il Comune ha scelto di fare questa operazione per lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico. Veniamo alla terza partita, via Schiff, che riguarda 25 alloggi Erp: "I lavori dovrebbero concludersi a settembre 2024". La partecipata del Comune, ha voluto precisare Talluri, "ha i migliori dati su morosità, al 4% - dato aggiornato al 2022 -, occupazioni abusive, che sono 47 su Firenze e circa 60 su tutto il Lode fiorentino, e sul rapporto dipendenti-alloggi, dove Casa Spa conta circa un dipendente ogni 180 alloggi". Però queste tre partite vanno vinte e tutte in tempi rapidi. Il presidente della Commissione controllo Jacopo Cellai (Fdi) si è fatto sentire: "Su Torre degli Agli il cantiere è preoccupante", ha detto a Talluri. E ha fatto un’osservazione interessante. "La delibera 648 del 2020 non è stata rifinanziata. Si tratta della delibera con cui la Regione destinava diverse risorse per il 2020, 2021 e 2022 su tutta la Toscana per gli alloggi Erp. Tutti soldi che ora non ci sono più". I problemi dunque, ha precisato, non sono solo i fondi dello Stato, ma pure quelli regionali. E questo, secondo buona parte dell’opposizione, non invita all’ottimismo.

Niccolò Gramigni