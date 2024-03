Case popolari, maxi investimento. Al via i lavori per tre condomini

Il Pnrr finanzia anche le case popolari e ieri a Borgo San Lorenzo è venuto il presidente di Casa spa Luca Talluri. Per annunciare, insieme agli amministratori locali – c’erano la vicesindaco Cristina Becchi, e gli assessori Carlotta Tai e Alessandro Galeotti – e ai progettisti l’imminente avvio di un importante recupero edilizio di tre immobili che da tempo sono destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica. Già qualche settimana fa era stato annunciato un altro significativo intervento - costo oltre 2 milioni e mezzo di euro – con la costruzione di otto nuovi alloggi Erp, a completamento dell’area ex-macelli dove cinque anni fa furono inaugurate venti case popolari. Adesso invece si è scelto di rimettere a nuovo tre vecchi fabbricati che già ospitano venti famiglie, in via Landi nel capoluogo, la via tra viale Pecori Giraldi e viale Kennedy.

Anche in questo caso un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro, con i lavori che inizieranno nei prossimi giorni per concludersi ad aprile 2025. Si provvederà così al miglioramento antisismico ed energetico dei tre immobili: cappotto isolante esterno e costruzione di un esoscheletro esterno in cemento armato vincolato alla struttura esistente per proteggerla dalle scosse sismiche.

Sarà inoltre completamente rifatta la rete di smaltimento dei reflui, quella di distribuzione del gas, saranno sostituiti gli avvolgibili, e si metterà mano anche al rifacimento dei marciapiedi e degli altri spazi limitrofi al perimetro dell’edificio anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche. "Utilizziamo – spiega il presidente di Casa spa Luca Talluri – ad un finanziamento pubblico che è il fondo complementare al Pnrr che prevede 2 miliardi circa per la manutenzione straordinaria delle case popolari. Abbiamo scelto di utilizzare questo finanziamento per migliorare le prestazioni energetiche ed antisismiche di questi edifici". L’assessore borghigiana sottolinea l’importanza dell’intervento: "Si tratta – commenta Carlotta Tai – di un lavoro che rinnova in modo significativo questi immobili, andando a migliorare in particolar modo la qualità della vita delle persone che ci vivono dentro".

Paolo Guidotti