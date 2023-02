Case popolari Le proteste per i lavori "Ancora non sappiamo dove andremo"

C’è forte preoccupazione tra i residenti delle case popolari di via Accademia del Cimento 14. Il grande condominio, formato da undici scale in tre blocchi, vedrà un intervento di efficientamento energetico e consolidamento sismico grazie al Pnrr. Durante i lavori è necessario il trasferimento degli inquilini per un anno e due mesi. Il trasloco, garantito dal Comune nello stesso Quartiere e senza alcun costo per gli inquilini, dovrà avvenire entro il 30 giugno. Oggi inizieranno i colloqui individuali. "I tempi per i traslochi – spiegano una decina di residenti – sono troppo brevi e ancora non si sa dove ci vogliono mandare. Qui è pieno di anziani e invalidi, molti hanno ausili per disabili e mobilia su misura". "Siamo 61 famiglie – dicono preoccupati – ma noi vorremmo parlarne in maniera collegiale, non singolarmente, per trasparenza. Venerdì scorso c’è stata un’assemblea con i tecnici del Comune, ma solo con le prime famiglie interessate, non hanno fatto entrare nessuno. La settimana prima si è presentato il sindaco Nardella con l’assessora Albanese, tre tecnici di Casa Spa e uno dei servizi sociali, hanno spiegato i lavori in maniera tecnica senza farci capire niente".

"Sono vedovo, ho 86 anni e sono pieno di acciacchi, che mi debbano sbattere fuori dalla casa dove sono vissuto per 50 anni con mia moglie, proprio nei miei ultimi anni, è disumano – afferma Dino Cappelli – Qui ho una cameretta dove viene mia nipote a mangiare e dormire due o tre volte la settimana, mi fa compagnia, se mi danno una casa più piccola, dove la metto? Poi ci hanno garantito che smontaggio e deposito mobili lo pagano loro, ma queste case hanno mobilia vecchia, se smonti, la puoi buttare, lo so. Io mi incateno, devono mandare l’esercito". "Anch’io sto sempre peggio: a volte la notte ho bisogno dei miei figli a dormire, dove li metto?" fa eco la vicina. E per le scale si sollevano decine di casi particolari. "Qui siamo una comunità, ci si aiuta, non ci possono separare: ci si assiste quando siamo malati, ci si guardano i bambini, si va a fare la spesa agli anziani…", spiegano Giuseppe Cimarosa e Sabrina Viviani. Venerdì alle 17 nella sala di via di Caciolle 5 ci sarà un’altra riunione indetta da Spc, cui è invitata l’amministrazione e le altre forze politiche

Carlo Casini