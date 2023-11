Case, musei e un giardino. Così Santa Maria Novella sarà il fulcro di cultura e sociale

Nel complesso di Santa Maria Novella, ex monastero ed ex sede per quasi un secolo della Scuola Sottufficiali dei carabinieri, oltre a un giardino a forma di mediterraneo e a nuovi musei – tra i quali quello della Fondazione Alinari, che metterà in mostra l’ampissima collezione fotografia su Firenze acquistata dalla Regione per 12,5 milioni di euro (mentre gli scatti che riguardano la Toscana troveranno spazio a Montecatini – verranno realizzati anche 56 appartamenti di social housing e due abitazioni da 600 metri quadrati per ospitare i personaggi istituzionali che in futuro saranno invitati nel capoluogo per eventi ufficiali.

"Santa Maria Novella - dichiara il sindaco Dario Nardella, che ieri ha presentato l’avanzamento dei lavori insieme al presidente della Regione Eugenio Giani, alle assessore alla casa Benedetta Albanese e ai lavori pubblici e università Titta Meucci, oltre agli altri partner del progetto - diventerà il più grande hub socio culturale di Firenze, con un investimento pubblico complessivo pari a 37 milioni di euro. I prossimi step sono la fine dei lavori del Mundi, entro l’anno, poi a gennaio presenteremo i nuovi depositi visitabili che conterranno tutte le opere di proprietà del Comune, ed è la prima volta nella storia che lo facciamo, mentre tra febbraio e marzo inizieranno i lavori per il social housing che si affacciano su via della Scala". Seguiranno i lavori per la caffetteria, la biblioteca del quartiere e tutta la parte di accoglienza e informazioni turistiche. Entro il 2025 saranno ultimati anche il progetto di Galileo Lab e il museo e archivio Alinari.

Il Complesso Monumentale è una delle realtà museali più vive della città, con una media di oltre 400mila visitatori all’anno; per una superficie complessiva di 30mila metri quadrati risulta costituito dalla basilica, dal vonvento, risalenti al XIII secolo, inclusi nel Sistema dei Musei Civici Fiorentini e della porzione seicentesca del Monastero Nuovo, occupato fino al 2018 dall’Arma. Dal 2017 il Chiostro Grande, il Dormitorio settentrionale e la Cappella del Papa sono stati definitivamente inclusi nel percorso di visita del complesso monumentale, con l’ampliamento della superficie fruibile dagli originali 6mila metri quadrati agli attuali 12.500. Quando saranno definitivamente fruibili il Museo nazionale dell’Italiano, il deposito museale che ospiterà tutti gli archivi consultabili del Comune, la biblioteca civica a disposizione del quartiere, Nardella conta che il complesso di piazza Stazione diventerà "il secondo polo più visitatod ella città con 2 milioni di visitatori ogni anno e un biglietto integrato per accedere a tutte le mostre che lì saranno organizzate".

