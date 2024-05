Case Erp, finalmente. Ci sono voluti otto anni

Finalmente. Entro l’estate le assegnazioni delle case Erp di via Torre degli Agli, dopo un lungo iter con i primi interventi partiti nel novembre 2016. Il tortuoso percorso è finito e sono terminati i lavori per il progetto di 88 alloggi (inizialmente erano 64, quindi ci sono nuove opportunità): si tratta di quattro fabbricati distinti ma collegati tra loro, ogni alloggio ha un posto auto e una cantina. Tre tipologie di alloggi: il 50% è da due posti letto per 45mq, il 25% da tre posti letto (60mq) e il 25% da quattro (75mq). Iniziati i collaudi (tra cui quello statico) e quindi entro l’estate, si assicura da Palazzo Vecchio, le consegne. Dal punto di vista energetico il complesso è classificato come Nzeb, ovvero Nearly Zero Emission Building: gli edifici hanno anche una serie di impianti fotovoltaici innovativi sul tetto e integrati sulle facciate. In corrispondenza di ogni vano scala, atri bio climatici preriscaldano l’aria che poi viene immessa negli alloggi, riducendo il consumo energetico delle pompe di calore. Il presidente di Casa spa Luca Talluri ha parlato di "grande risultato, si tratta dell’opera Erp più complessa e importante realizzata a Firenze negli ultimi vent’anni".

"Siamo arrivati a chiudere i lavori – ha affermato l’assessora alla Casa Benedetta Albanese -. Un impegno mantenuto, un risultato concreto che arriva dopo un percorso difficile che con determinazione abbiamo perseguito nell’interesse dei cittadini. Nonostante le molte difficoltà che hanno rallentato la fine dei lavori, oggi questi 88 alloggi rappresentano un punto di arrivo per il quale insieme a Casa Spa abbiamo lavorato tanto. Ringrazio coloro che hanno affrontato e superato i problemi per arrivare oggi ad appartamenti Erp di ultimissima generazione e a zero emissioni". Non mancano le polemiche. Su tutti quelle del capogruppo uscente Fdi Alessandro Draghi: "Tutto bene quello che finisce bene? Ma è finito – ha attaccato -. Tralasciando Shakespeare, gli abitanti delle casette di legno potevano essere invitati o perlomeno avvisati, dopo 5 anni di ritardo se lo meritavano. E poi? Oggi taglio del nastro per fare un po’ di scena elettorale e poi le assegnazioni quando arriveranno?". "In tempo per la campagna elettorale, ma è una provocazione parlare di ‘impegno mantenuto’. Con che coraggio?", dice il candidato sindaco di Spc Dmitrij Palagi.

Niccolò Gramigni