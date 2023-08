"Case e ospedali di comunità erano ormai cosa fatta: e ora?"

Forte preoccupazione in Valdisieve in merito ai possibili tagli sui fondi Pnrr, che metterebbero a rischio il 40% dei 172 milioni previsti per finanziare case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali in Toscana. Ad esprimerla è per primo il Pd di Pontassieve, che ha il forte timore che nei tagli rientri anche la nuova Casa di comunità prevista nel capoluogo. "Una struttura – dice una nota del Pd – pensata per servire la Valdisieve e non solo, nell’ex area ferroviaria . L’amministrazione comunale, d’intesa con Regione e Asl, ha già portato a termine tutte le procedure urbanistiche e di concessione in comodato dei terreni, così da permettere l’avvio dei lavori, che sono tutt’ora previsti entro la fine dell’anno. Per la nuova Casa di comunità esiste un progetto, commissionato da Asl e finanziato dalla Regione Toscana proprio con fondi Pnrr.

"Non possiamo che dirci fortemente preoccupati dalle notizie che arrivano da Roma – afferma dice il segretario comunale Pd, Tommaso Valleri –. La Casa di comunità di Pontassieve era per noi un percorso avviato ed ormai sicuro nell’esito. E dunque tornare indietro rappresenterebbe un durissimo colpo alla credibilità delle istituzioni, nonché alla qualità della vita di tutta la Valdisieve".

Leonardo Bartoletti