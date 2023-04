Case della comunità In tutto saranno sedici Cinque sono da costruire Fondi per 70 milioni

di Ilaria Ulivelli

La cosiddetta prima pietra sarà posata subito dopo l’estate. Partono i grandi lavori per la realizzazione delle sedici case di comunità nel territorio fiorentino dell’Asl Toscana centro, sei nell’area del comune di Firenze. Il primo presidio su cui verranno effettuati i lavori, a settembre, è quello di Dicomano, poi subito dopo, partiranno i cantieri al distretto di via D’Annunzio (con spostamento di alcuni servizi). Tutti dovranno essere finiti entro il 2026.

LE NUOVE CASE

Di queste ’case’, cinque saranno costruite ex novo, di sana pianta, ora non esistono: a Firenze in viale Europa (disegnata dall’architetto Marco Casamonti), a Sesto Fiorentino (in viale Ariosto angolo via Tassoni), a Pontassieve, a Reggello e a Figline Valdarno.

LE RISTRUTTURAZIONI

Mentre le altre undici case di comunità verranno realizzate in quelli che ora sono chiamati presidi distrettuali, i poliambulatori territoriali si trasformeranno anche strutturalmente con importanti lavori di ristrutturazione, in alcuni casi radicale, e con aggiunta di edifici.

I FINANZIAMENTI

Per i lavori arriveranno 70 milioni di fondi Pnrr, ma l’investimento complessivo è maggiore perché in alcuni casi, come per la casa di comunità di Sesto Fiorentino, c’è un’importante coinvolgimento dell’Asl Toscana centro che aveva già stanziato i fondi per eliminare – a cose fatte – la cosiddetta ’scatola nera’. Per tutta l’Asl Toscana centro i fondi ammontano a oltre 143 milioni.

"Questo importante investimento rappresenta un momento di trasformazione radicale – spiega il governatore toscano, Eugenio Giani – Perché consentirà alla nostra Regione di mettere a terra la riforma del sistema di assistenza territoriale, fornendo servizi fondamentali al cittadino, più puntuali e vicini a casa, e sollevando i pronto soccorso dalla mole di accessi che ora non trovano risposte altrove".

COSA SONO

Dunque, cosa sono le case della comunità? Si tratta di grandi strutture ambulatoriali chiamate a farsi carico di tutti i bisogni sociosanitari dei cittadini che non siano a carattere di emergenza. Saranno luoghi fisici ai quali ci si rivolgerà non solo per le visite ma anche per le richieste di gestione di problemi per persone non autosufficienti e disabili, per l’attivazione di percorsi infermieristico domiciliare e riabilitativo.

CHI CI LAVORA

Nelle case della comunità si troveranno una quota di medici di famiglia, ma non tutti si trasferiranno lì. Per garantire la capillarità del servizio, soprattutto nelle zone rurali resteranno anche gli ambulatori singoli dei medici di famiglia. Ma, genericamente, sarà ampliata la formula e la filosofia della medicina di gruppo: ovvero ambulatori con più medici di famiglia che possano garantire presenza .

ASSISTENZA 24 ORE

Anche perché le case di comunità dovranno fornire assistenza 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ovvero sempre. Mentre l’assistenza infermieristica sarà garantita almeno dalle 8 alle 20. Anche se nell’evoluzione del servizio sarà prevista 24 ore su 24.

I pazienti fragili sempre più saranno seguiti a domicilio. Nelle case di comunità di base è prevista, oltre alla presenza di medici di famiglia, quella di specialisti: cardiologo, internista o geriatra. In quelle più grandi ci saranno anche pneumologo, otorinolaringoiatra, oculista, fisiatra, neurologo. Insomma saranno il punto unico di raccolta dei bisogni di salute.

I SERVIZI

Il team base in ogni casa di comunità sarà formato da: assistente sociale, medico di medicina generale, infermiere di famiglia.

Ci sarà anche una diagnostica strumentale di base: si potranno fare elettrocardiogrammi, analisi del sangue (in ogni casa di comunità ci dovrà essere un punto prelievi), ecografie, spirometrie.

Nelle case di comunità sono inoltre previsti i consultori familiari che rispondono alle esigenze di salute della donna e per la relazione madre-figlio e il servizio di prevenzione, con screening per rumore del seno, del colon retto e del collo dell’utero.

L’ACCESSO

Ma come si arriva alla casa di comunità? I cittadini ci potranno andare direttamente, ma l’organizzazione prevede che l’accesso sia regolato o dal medico di famiglia, che se non è all’interno della casa della comunità possa indirizzare il paziente a quella più vicina o più specifica per i suoi bisogni, oppure chiamando la centrale telefonica in via di attivazione 116-117.