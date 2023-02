Case alle Fornaci, cosa accade

Oggi alle 16 i consiglieri di opposizione Alessandro Giovannini e Gabriele Franchi (Cittadini per), Matteo Zoppini e Chiara Innocenti (FdI), Flavia Maurri (M5S) e Roberto Viti (Obbiettivo Comune) chiamano a raccolta i cittadini per parlare del piano attuativo delle Fornaci. Nella sala consiliare spiegheranno la "TRm08", ossia la più grande lottizzazione prevista a Impruneta: prevede oltre cento appartamenti su una strada di 500 metri con quello che i consiglieri considerano "lo stravolgimento di un’area franosa". Approvata "nel 2017 dall’amministrazione comunale – spiega Franchi –, è ancora ferma al palo tra dubbi, problemi e buchi neri tra cui una probabile fideiussione falsa di 2 milioni presentata dal lottizzante. È una questione complessa che ha bisogno di essere raccontata ai cittadini, per informare, confrontarsi e discutere delle possibili alternative".