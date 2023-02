Cascine super sorvegliate Donne come ’scudi’ per evitare i controlli "Ho avuto paura"

di Gabriele Manfrin

"L’ho visto che correva verso di me, proprio quando è arrivata la polizia. Mi ha preso con forza e tirato violentemente a sè. Mi ha intimato di stare ferma accanto a lui così da passare inosservato al controllo fingendo di essere la sua fidanzata". La voce è rotta ma la paura non le impedisce di raccontare alla pattuglia quanto accaduto. Il solito escamotage del pusher di turno: abbracciare una passante, minacciarla di non muoversi per evitare il controllo.

Mercoledì, 16.30. Parco delle Cascine, lo spicchio di città dove convivono criminalità, degrado e gite nel verde dei fiorentini. Il nostro reportage parte da qui insieme a un equipaggio della polizia che coordina un servizio interforze di controllo del territorio disposto dal questore Maurizio Auriemma. Le volanti si precipitano alla fermata della tramvia “Cascine”: in un attimo scoppia il caos. Attimi di tensione scanditi dalle urla, molti i pusher in fuga. E’ in quel momento che, in lontananza si vede una ragazza, bionda, strattonata violentemente da un uomo, la polizia capisce e interviene: la donna è stata usata come diversivo per evitare la perquisizione. Lo spacciatore in fuga voleva far credere agli agenti di trovarsi al parco con la ragazza. Gli è andata male. Resta la constatazione che chiunque può ritrovarsi a fare da scudo. Imboscare le dosi è semplice, lo sa Eviva, il pastore tedesco di 6 anni addestrato alla ricerca di stupefacenti: guidato dal suo agente si muove come un soldato in un campo di battaglia. Si infrasca, scava, cerca e soprattutto, trova. Nemmeno il tempo di una prima ricognizione ed il cane inizia a far saltare i primi “imboschi”, gli ormai famigerati nascondigli della droga, che sono proprio lì a pochi metri dalla fermata della tramvia.

Che gli spacciatori nascondano le dosi per evitare l’arresto non è una novità, ma che luoghi segreti siano a due passi dalla fermata lascia stupiti. Due agenti si avvicinano ad una siepe, mettono le mani, tolgono una busta rosa stracolma di polvere bianca, è bicarbonato, serve per tagliare la cocaina. Il poliziotto approfondisce, chiama il supporto cinofilo, ed ecco che spuntano le bustine, vuote, ma pronte per essere riempite e vendute .

Il tempo di girarsi e la pattuglia della Finanza ferma un peruviano: in tasca poca ’roba’, la classica "modica quantità" che gli vale al massimo una segnalazione in prefettura. Non lo dicono ma si vede dai volti tirati che un pò fa male avere le mani legate. Intanto l’allarme tra gli spacciatori è stato lanciato e dopo diverse identificazioni e droga recuperata, l’intervento si sposta nel giardino della Fortezza. Il degrado della zona è noto. Al briefing vengono concordate le ’regole di ingaggio’ tra poliziotti, finanzieri, carabinieri e agenti della Municipale. Ma è ancora Eviva il vero segugio della squadra. Nemmeno trenta secondi ed è lei a tuffarsi a capofitto nella fioriera: c’è hashish e parecchio. Anche qua gli “imboschi” – come li chiamano in gergo gli agenti – sono ovunque. Scattano le identificazioni: qualche vecchia conoscenza, alcuni richiedenti asilo. I numeri forniti in serata dalla polizia raccontano l’ennesima giornata di impegno al fronte dell’antidroga. Ma al di là dei dati è il messaggio: lo Stato c’è e non è intenzionato a mollare.