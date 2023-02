Cascine, spaccia sotto gli occhi dei carabinieri: arrestato

Carabinieri (Foto di archivio)

Firenze, 15 febbraio - Ha dato appuntamento ai suoi clienti proprio al parco delle Cascine pensando di passare inosservato. Ma un 25enne è stato sorpreso proprio mentre stava cedendo le due dosi di droga dai militari.

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia Oltrarno, hanno quindi arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, un uomo di nazionalità guineana, classe 1998. In particolare, all’esito di un servizio di osservazione svolto dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Oltrarno all’interno del Parco delle Cascine, finalizzato proprio al contrasto dei reati in tema stupefacenti, i militari dell’Arma hanno visto in diretta il ragazzo guineano mentre cedeva, in rapida successione, due dosi di stupefacente, rispettivamente 0,5 grammi di eroina e 0,7 grammi hashish, a due persone, poi fermate e identificate. Si tratta di un ragazzo georgiano di 21 anni e un tunisino di 57 anni.



I carabinieri, dopo aver individuato e fermato i due acquirenti, sono riusciti poi a bloccare il pusher prima che potesse allontanarsi. Nel corso della perquisizione i carabinieri non hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente.

Sia lo spacciatore che i due clienti sono stati condotti presso la caserma di Legnaia. All’esito degli accertamenti eseguiti, il cittadino guineano è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, ristretto presso la camera di sicurezza della Stazione di Firenze Legnaia, in attesa che la sua posizione venga vagliata con rito direttissimo fissato.