Cascine spacca auto poi colpisce un agente Locali presi di mira: "Viviamo un incubo"

"Siamo la terra di mezzo, qui la legge non arriva e non ha effetto". Sono al limite i commerciati di Corso Italia, zona piazza Vittorio Veneto (a pochi passi dal parco delle Cascine). Nella notte tra mercoledì e giovedì un 29nne originario della Gambia ha spaccato quattro auto per portarne via alcuni oggetti e all’arrivo della polizia – che lo ha colto proprio all’interno dell’abitacolo di una macchina – ha posto resistenza all’arresto, colpendo al ginocchio un agente. "Scene di ordinaria follia", continua il cameriere di un noto ristorante della zona. "Io giro con una mazza da baseball nel portabagagli, non mi sento sicuro, vediamo continuamente persone che fanno usano di stupefacenti per strada o che spaccano automobili", confessa il giovane mentre mostra le foto – scattate dai residenti diventati ormai sentinelle – di alcuni casi più eclatanti di degrado. Pochi metri più in là, al bar Endri Le Cafè di via Magenta, i ladri sono entrati tre volte in un anno. "Una settimana fa hanno portato via la cassa e molte monete – chiosa la proprietaria del locale –, senza contare che hanno spaccato la porta d’entrata, per un danno di almeno 5mila euro". Insomma, la paura è condivisa, anche perché la nuova spaccata arriva a pochi giorni dall’aggressione – avvenuta alle Cascine – ai danni di un 49enne riempito di calci e pugni. A un certo punto, con un colpo gli hanno fatto perdere l’equilibrio facendolo cadere in un fosso. L’uomo è stato poi messo in salvo da due giovani che passavano di lì. "Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, ma la situazione è a un punto di rottura", continua un ristoratore. "Finché non ci scappa il morto le cose non cambieranno", tuona sconfitto. Nel frattempo, Palazzo Vecchio sta per assoldare gli steward anche per le Cascine. Saranno sei in servizio con gli agenti della Municipale dalle 16.30 alle 21.30 ma, niente vieta che per esigenze l’orario sia rimodulato. Una misura voluta anche dai residenti che potrebbe scattare già da i primi di ottobre. "Spero che questa misura almeno facciano da deterrente – conclude un commerciante –, anche perché da quando sono aumentati i controlli nel parco, molti si sono riversati su piazza Vittorio Veneto, creando non pochi disagi ai residenti".