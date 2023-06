Cascine sicure, si parte Arriva la task force "Il parco è dei fiorentini Tornerà più vivibile"

Una task force per sorvegliare il parco delle Cascine. È questa, in sintesi, la decisione presa ieri al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino. Al tavolo erano presenti l’assessore alla Sicurezza, Benedetta Albanese e i vertici delle forze dell’ordine.

Durante il vertice sono state esaminate le criticità e la lunga lista di episodi di microcriminalità che si sono verificati nel corso delle ultime settimane, soprattutto nel fazzoletto di parco tra binari e verde che va dalla fermata Paolo Uccello fino al Fosso Macinante. Da qui la decisione di un’iniezione di forze dell’ordine e il varo di un vero e proprio ’Piano sicurezza per il Parco delle Cascine’.

Il piano prevede l’intensificazione dei servizi ad alto impatto anche con l’impiego del reparto prevenzione e crimine della polizia di Stato e della squadra operativa di supporto dei carabinieri. In arrivo anche le pattuglie a cavallo della guardia di finanza e della municipale, oltre alle unità cinofile per combattere spaccio e detenzione di stupefacenti. Al questore invece spetterà il compito di declinare in sede di tavolo tecnico le modalità dei servizi anche in considerazione delle fermate della tramvia presenti alle Cascine, soprattutto negli orari di maggiore afflusso.

La stretta era stata richiesta negli ultimi mesi al prefetto proprio dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore Benedetta Albanese. Numerose anche le richieste dei cittadini sia del quartiere Leopolda, confinante con il parco e piazzale Vittorio Veneto e dei genitori dei piccoli del Maggio Musicale, dopo i numerosi furti in auto davanti al teatro dell’opera. "Abbiamo richiesto un Cosp sulla questione della sicurezza al parco delle Cascine - commenta Albanese - e ringraziamo la prefettura e le forze dell’ordine per aver affrontato il problema e varato un piano sicurezza per una stretta necessaria".

"La sicurezza - aggiunge - è un requisito indispensabile per vivere gli spazi pubblici e da tempo siamo impegnati su questo fronte anche con l’installazione di nuove telecamere per videosorvegliare le aree del parco più a rischio, oltre ad una massiccia presenza degli agenti della polizia municipale che affiancano il lavoro delle forze dell’ordine. Serve il massimo impegno. Le Cascine – conclude Albanese – sono il parco delle fiorentine e dei fiorentini e vogliamo renderle più sicure e vivibili".