Cascine, si spicca il volo Tre giorni tra terra e cielo

Tre giorni tra aerei e droni, mongolfiere e aquiloni, modelli leonardiani e mostre, laboratori, dimostrazioni e voli di rapaci, per vivere un sogno antico come l’uomo, quello di volare. Anche con i piedi per terra. Forte del successo della passata edizione, torna il festival "Volare", da oggi al 2 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, con ingresso libero, con orario oggi 15-22, domani 10-24 e domenica 10-22.

Tante le attività in programma: si potrà salire a bordo di tre mongolfiere per voli vincolati (dalle 19,30), costruire insieme e far librare nell’aria aquiloni, scoprire la sfida al volo di Leonardo Da Vinci attraverso le riproduzioni della sua macchina e dell’aquila meccanica. E ancora, familiarizzare l’antica arte della falconeria attraverso i laboratori di Fc Falconeria, visitare la mostra di aeromodelli, scoprire insieme a Flybri come si diventa piloti, partecipare alle attività della compagnia aerea Volotea, ammirare le evoluzioni di droni di ultima generazione, lanciarsi su Big Air Bag, raccontare il festival con disegni e testi su taccuino come i viaggiatori dell’Ottocento e anche volare per davvero, sulle colline di Firenze a bordo degli aeroplani di Aeroclub Firenze.A fare da contorno saranno le note della Gianfry Bogart Band (questa sera), della Rino Gaetano Band (domani), Partners in Crime (il 2 luglio). Domani (ore 18) saliranno sul palco anche l’attore Gianmaria Vassallo e la storica dell’arte Sara Taglialagamba, tra le massime studiose di Leonardo Da Vinci.

Per partecipare ai laboratori e alle altre attività a numero chiuso, le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto; per i voli dell’Aeroclub Firenze (partenza dell’aeroporto Vespucci) prenotazione obbligatoria via email a [email protected] Barbara Berti