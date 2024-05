Cascine, la mossa di Schmidt: "Un presidente per il parco e spazi per i commercianti"

"No, non va tutto bene alle Cascine e non basta farci una passeggiata per risolvere i problemi. Anzi, se qualcuno sceglie, come i nostri avversari, di andarci dopo di noi è perché un problema c’è e fino ad oggi non è stato risolto. Tanti hanno fatto promesse, con Eike Schmidt presenteremo una proposta concreta e finanziabile per la rinascita del parco". Paolo Bambagioni, l’ex sindaco di Signa (dove riuscì a fare il Parco dei Renai, oggi capolista della Lista Eike Schmidt), nell’annunciare l’iniziativa ‘’Torniamo alle Cascine’’ in programma sabato mattina con ritrovo alle Pavoniere, anticipa quali sono i progetti del centrodestra sul polmone verde di Firenze, oggi luogo di spaccio e ritrovo di balordi e criminali. "Una sfida", la definisce Bambagioni, per dimostrare "quello che caratterizzerà la nostra azione rispetto a Sara Funaro che, dopo dieci anni da amministratore, ora, si accorge che a Firenze e alle Cascine c’è il caos".

La lista che sostiene l’ex direttore degli Uffizi pensa a una società mista, pubblico-privato, con un presidente nominato direttamente dal sindaco (come per l’esperienza dei Renai), che garantisca il rispetto di alcune "regole morali" decise dal Consiglio comunale. Ma per rendere fruibile e vivibile il parco mediceo "si potrebbero concedere, attraverso un bando pubblico, nuove concessioni e spazi agli operatori del commercio. "E con gli affitti che incasseremo creeremo un fondo per garantire sicurezza, manutenzione (taglio dell’erba e illuminazione) e l’organizzazione di eventi e manifestazioni". Ma il centrodestra vorrebbe anche trovare un modo per collegare il centro storico con le Cascine attraverso un trenino gratuito: un progetto rivolto anche ai turisti. In questo modo "rivitalizzeremo gli spazi abbandonati e allegeriremo il centro dall’overtourism e dai bivacchi".

Ma ieri da Eike Schmidt sono arrivate anche altre idee per la Firenze del futuro. L’aspirante sindaco, intervistato da Lady Radio, ha detto che le strade di Firenze sono un colabrodo e che per il Global Service "servirebbe un bando diverso". Sui semafori, che creano solo ingorghi e traffico, "utilizzerei l’intelligenza artificiale per aiutare la circolazione". Infine, ieri pomeriggio, Schmidt e Bambagioni hanno voluto fare un sopralluogo al Palazzo del Podesta al Galluzzo al cui interno una coop, autorizzata dal Comune, sta realizzando 8 appartamenti.

"Il palazzo sarebbe stato una sede ideale per gli Uffizi diffusi. Oppure, così come abbiamo in mente, per avere una presenza decentrata degli uffici amministrativi, per le attività culturali e di formazione delle associazioni". Invece "è stato dato a una cooperativa, si suppone dei loro amici, per farne un uso abitativo". Quindi, per capire come sia stato possibile concedere i permessi, il centrodestra ha annunciato "un accesso agli atti. Perché quello è un bene pubblico e tale doveva rimanere". La replica di Palazzo Vecchio non si è fatta attendere: "Le affermazioni di Schmidt sono destituite di fondamento oltre ad essere gravemente lesive. O chiarisce oppure verrà querelato".

