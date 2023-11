Cascine, ruba dentro un'auto e poi minaccia con un coltello un passante

Firenze, 13 novembre 2023 - Sorpreso mentre stava frugando all'interno della macchina non solo non si è arreso ma ha anche minacciato il testimone. E’ successo ieri, in pieno giorno, in piazzale Jefferson dove intorno alle 10.30 un uomo ha sorpreso un cittadino magrebino alle prese con l’abitacolo di un fuoristrada parcheggiato in strada dopo averne, sulla base di quanto emerso, mandato il finestrino in frantumi.

Appena il malintenzionato si è accorto della presenza del potenziale testimone avrebbe minacciato quest’ultimo con un coltello. Poi, arraffato l’arraffabile, si sarebbe allontanato pensando forse di averla fatta franca. Tuttavia non aveva fatto i conti con l’alto senso civico del solerte cittadino che, con grande coraggio, l’ha seguito allertando nel frattempo il 112 Nue. In questo frangente, sempre secondo quanto ricostruito, l’uomo, che alla fine era riuscito a trasformare un furto su autovettura in una cosiddetta rapina impropria, sarebbe stato spalleggiato nella fuga anche da due suoi “amici”, al momento rimasti ignoti.

Le volanti della Questura sono arrivate in pochi attimi e c’è stato un fuggi fuggi generale, nel corso del quale il 33enne magrebino è finito nella rete della polizia di stato. Il cittadino straniero è finito in manette dopo essere stato raggiunto e fermato dal suo primo inseguitore che, con determinazione, non l’avrebbe mai mollato un attimo. L’arrestato aveva addosso un mazzo di chiavi portate via dalla macchina razziata, mentre, sentito il proprietario, mancherebbero all’appello alcuni contanti.