Cascine, banchi e show anti degrado. La sfida dei venditori ambulanti: "Recuperiamo un luogo simbolo"

"Ci siamo messi in testa di riqualificare il parco delle Cascine. Solo con la presenza e con le iniziative è possibile riappropriarsi di un luogo così bello che appartiene ai fiorentini". Le parole e l’idea sono di Alessio Pestelli, presidente di Assidea, associazione di categoria degli ambulanti fiorentini. In viale Lincoln domenica prenderà vita il Fierone di Natale. Ci saranno 165 banchi di tutte le categorie merceologiche pronti a vendere per tutta la giornata e soprattutto a ‘presidiare’ questo tratto di parco, restituendolo ai cittadini.

"Un evento sinonimo di qualità – ha detto Pestelli – per far ritornare in sicurezza i fiorentini in uno dei luoghi più amati della città e dove sarà possibile curiosare e fare acquisti tra i banchi. Un’occasione non solo per fare acquisti ma per trascorrere momenti di spensieratezza grazie ad una serie di eventi collaterali soprattutto per famiglie e per i più piccoli.

Il modo migliore per trascorrere una bella giornata in tranquillità e all’aria aperta. In un momento complicato dal punto di vista economico i mercati rimangono un presidio importante dove molti cittadini possono comprare a prezzi competitivi prodotti di assoluta qualità".

Lo scorso anno il fierone di Natale venne fatto nell’area di Campo di Marte, ma l’edizione 2023, è stata pensata alle Cascine proprio per dare un segnale da parte dell’associazione di categoria, dopo i tanti problemi di ordine pubblico legati allo spaccio e alla microcriminalità nel polmone verde di Firenze. Durante la giornata sono stati organizzati anche due spettacoli (con orario 11 – 13 e 14 – 16) con Il Circo di Natale.

Un’equipe di tre artisti di strada in originali costumi a tema natalizio si esibirà in uno show itinerante di grande coinvolgimento dei bambini e delle famiglie presenti che diventeranno nel corso della sfilata parte integrante dello spettacolo stesso.

I tre artisti, dopo una parata di grande aggregazione del pubblico di passanti, si esibiranno, alternandosi in scena, con i loro numeri di acrobazia, danza, giocoleria, magia ed effetti speciali che lasceranno in tutti i presenti un bellissimo ricordo della fiabesca esperienza vissuta.

Nata nel 2017 come fronte degli ambulanti contro la direttiva Bolkenstein, Assidea è diventata un’associazione sindacale che si segue gli ambulanti nelle battaglie di principio per la tutela dei mercati e delle attività su pubblica via dall’assalto dei grandi centri commerciali. Con iniziative anche sociali su Firenze e nell’area metropolitana.

Fabrizio Morviducci