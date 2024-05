Cascine, anziana scippata da un uomo in bicicletta

Firenze, 17 maggio 2024 – Scippata in piazza Paolo Uccello ma la polizia di stato ha bloccato, nei pressi della fermata della tramvia Cascine, il presunto autore del furto con strappo. A vivere la disavventura, fortunatamente con lieto fine, sarebbe stata un’anziana che, intorno alle 9 di ieri, si sarebbe trovata nei pressi di piazza Paolo Uccello a fare una passeggiata.

D’un tratto la donna sarebbe stata raggiunta alle spalle da un uomo in bicicletta che, con un gesto repentino, le avrebbe strappato via la borsa contenente tutti i suoi effetti personali, tra cui anche il telefono cellulare. La vittima dello scippo, però, non si sarebbe data per vinta e grazie all’aiuto di un passante avrebbe immediatamente contattato il 112 Nue.

Immediato l’intervento delle volanti di via Zara, che insieme agli agenti della Sala operativa della Questura hanno subito ricostruito, grazie alle immagini delle videocamere cittadine, il percorso del presunto autore del gesto. Poco dopo, infatti, l’uomo, un 32enne tunisino già noto per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai poliziotti nei pressi della fermata della Tramvia Cascine ed è subito scattata una denuncia per furto con strappo. I poliziotti hanno poi ritrovato, non troppo distante, la borsa rubata (dalla quale al momento mancherebbe all’appello solo il telefonino) che è tornata subito nelle mani della legittima proprietaria.