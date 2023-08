Cascine, Albanese all’attacco "Governo incapace d’intervenire"

FIRENZE

Sulle Cascine, "da una parte" ci sono "le azioni concrete realizzate dall’amministrazione, dall’altra le chiacchiere del Governo e la sua incapacità di intervenire su problemi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. In poche centinaia di metri accade che si consumino atti che minano ordine pubblico e pubblica sicurezza. E allora non è possibile che un Governo a parole tutto ordine e sicurezza poi non riesca a garantirla nel perimetro più critico delle Cascine!".

Cannonate all’indirizzo dell’esecutivo di centrodestra dell’assessora alla sicurezza di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese, che in un post sul suo profilo Facebook ha elencato ciò che il Comune ha fatto per rendere più sicura l’area delle Cascine. "L’amministrazione di Dario Nardella - si legge nel post - lavora per tutelare il parco con servizi quotidiani di polizia municipale. Ma c’è di più, investimenti importanti per la prevenzione e la vivibilità: illuminazione, videosorveglianza e tanti, tantissimi eventi per famiglie, musica e sport. Oltre 2 milioni di euro per illuminare il parco. Oltre 1,1 milioni di euro per i viali interni con led e sistema di illuminazione adattiva concordata con soprintendenza e associazioni ambientaliste. Raddoppiata al 2024 la videosorveglianza nel parco e implementa anche nella zone vicine".

Albanese ha sottolineato che "non è accettabile che di fronte agli sforzi dell’amministrazione, alla richiesta del sindaco, dei cittadini e dei sindacati stessi di avere più agenti sul territorio, il governo Meloni vada nella direzione opposta togliendoli! Basta propaganda, che il governo garantisca la pubblica sicurezza, a cominciare da 100 metri quadrati alle Cascine se è capace!".

Sul fronte sicurezza, che alla luce dei recenti eventi si allarga anche alla zona della stazione di Santa Maria Novella, il sindaco ha chiesto rinforzi in termini di uomini.

Recentemente, i sindacati di polizia hanno ribadito di aver problemi d’organico: tra pensionamenti e trasferimenti, la questura di Firenze a settembre potrebbero ritrovarsi con molte forze in meno.