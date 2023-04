Cascine, 37enne rapinato Pugno e mascella spaccata Minori assediati in centro

FIRENZE

Due minorenni, di 14 e 15 anni, sono stati costretti a rifugiarsi dentro il Mc Donald’s di via Cavour dopo essere stati rapinati in strada rispettivamente di un iPhone e di un portafogli di marca. I giovani, entrambi fiorentini, hanno raccontato agli agenti delle volanti di essere stato avvicinati, poco dopo le 21 di venerdì, da un gruppetto di ragazzi (circa 6) di origini magrebine, anche loro presumibilmente minorenni, mentre stavano facendo una passeggiata in Canto dei Nelli.

Uno di questi, arrivato in sella ad una bici, avrebbe all’improvviso tirato il 15enne per la felpa, sfilandogli poi l’iPhone di mano. Un complice sarebbe invece entrato in azione portando via al 14enne il portafoglio. Il gruppetto si sarebbe infine dato alla fuga con la refurtiva sotto braccio. E un altro episodio davvero inquietante è accaduto mercoledì scorso. Un fatto grave: un uomo di 37 anni rapinato alle Cascine.

Solito modus operandi dell’aggressore, ma è stato un episodio decisamente più cruento. Il trentasettenne è stato colpito con un cazzotto e il giorno dopo – troppo forte il dolore – è stato costretto ad andare al pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata la ‘frattura della parete anteriore della mascella’, lesione giudicata guaribile in 30 giorni.

Venerdì il 37enne, ripresosi – ma solo un po’ – dal dolore e dallo choc, è andato a denunciare l’accaduto alla Stazione Carabinieri di Firenze Legnaia. Avviate le prime indagini.

La prima ricostruzione sulla base della denuncia, dice che l’uomo stava passeggiando alle Cascine, quando veniva avvicinato da un giovane extracomunitario. Questi gli chiedeva una sigaretta, ma solo come solito pretesto per avvicinarlo in modo apparentemente rassicurante.

Poi quasi subito lo sconosciuto mollava un cazzotto in faccia al trentasettenne, tanto forte da mandarlo al tappeto e da fargli perdere i sensi. Dopo essersi ripreso a fatica la vittima si accorgeva che gli era stato portato via il borsello con portafogli e cellulare. La prognosi di 30 giorni è provvisoria: salvo complicazioni. I Carabinieri della Compagnia stanno verificando la presenza di impianti di video sorveglianza comunali e privati nella zona. I filmati potrebbero restituire la sagoma dell’aggressore, nella speranza di identificarlo.

