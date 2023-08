Casavecchia, invasione di cinghiali Tra i residenti è allarme rosso

di Manuela Plastina

La piccola frazione di Casavecchia, stretta tra l’Arno e via Pian di Ripoli, sta vivendo un periodo di grande fermento. E non solo per la svolta urbanistica dettata dal nuovo centro sportivo e della centrale idroelettrica che dà sulla sponda di Marina di Candeli, che porta e porterà sempre più persone in quest’area ancora a prevalenza rurale. Ma anche per la presenza ormai diventata massiccia e rischiosa dei cinghiali: molti cittadini denunciano di trovarne quotidianamente degli esemplari proprio sotto casa, vicino alle auto, nelle strade limitrofe. Sono così tanti gli episodi di incontri ravvicinati col cinghiale, che se ne perde il conto e aumenta la paura.

Gli ungulati non si limitano a cercare cibo, ma distruggono recinzioni, abbattono cancelletti e fanno paura. "Ero quasi sul fiume quando ho visto movimenti strani proprio vicino al cantiere della centrale idroelettrica - racconta una residente -. Da lontano ho scorto dei cuccioli di cinghiale. Ho fatto immediatamente marcia indietro col terrore che spuntasse la madre. Ero con il mio cane a guinzaglio: mi sono veramente spaventata".

Si è presa paura anche un’altra abitante della zona che rientrando dal lavoro ha trovato due cinghiali alla campana del vetro in via della Massa di fronte al tabernacolo crollato e ormai ridotto a un mucchio di pietre. "Stavano rufolando nei sacchetti della spazzatura abbandonati dai soliti incivili vicino al cassonetto – racconta –. Ho frenato di colpo e per fortuna non è accaduto niente, ma questi ungulati stanno diventando un serio problema di sicurezza. Ce ne sono troppi e incontrollati: li incontriamo a qualsiasi ora del giorno e della notte". E c’è chi si è chiuso in casa per la paura di incontri ravvicinati coi cinghiali.