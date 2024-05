Casalesi, l’ultimo trucco del clan. Aziende fantasma e false fatture. Chiesto il processo per 46 persone

di Pietro Mecarozzi

Un complesso sistema di false fatturazioni in mano ad aziende, cosiddette ‘cartiere’, creato a copertura di cospicui e continui bonifici in uscita a favore di prestanome molto vicino al clan dei Casalesi. Una sorta di lavatrice di soldi sporchi, molto simile ai modelli di consorteria criminale che troppo spesso – secondo la letteratura processuale – trovano asilo nelle città toscane. È l’accusa del pm antimafia Giulio Monferini – sostituito in corsa dalla collega Beatrice Giunti – nei confronti di 46 persone, a capo di 23 aziende (due delle quali difese dagli avvocati Jacopo Pastorini e Claudia Baccetti) dislocate su Firenze, Lucca, Pistoia, Montecatini, Caserta, Roma e Bologna - le cui posizioni sono state stralciate da un precedente processo datato 2021, e per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione e utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti con l’aggravante di aver favorito l’associazione camorristica clan dei Casalesi, fazione del boss Michele Zagaria.

Una maxi inchiesta che conta 49 faldoni, per un totale di circa 20mila pagine. Il giro di affari totale delle cartiere, solo per la falsa fatturazione, si legge sul campo d’imputazione, è di quasi dieci milioni di euro. Poi ci sono il riciclaggio e l’autoriciclaggio, per un volume di denaro di decine di milioni di euro. Tra pochi giorni, toccherà al gup Piergiorgio Ponticelli, al termine dell’udienza preliminare, decidere se rinviare a giudizio coloro che nel capo d’imputazione vengono definite "teste di legno" di uno dei consorzi criminali più potenti in Italia (e forse in Europa).

Follow the money, ovvero seguire il denaro. Così nascono le indagini della guardia di finanza datate 2016-2018 – che hanno dato poi vita al primo processo –, che si sono poi tradotte nel 2021 in 34 misure cautelari e il sequestro preventivo agli indagati di beni e disponibilità di circa 8,3 milioni di euro.

A destare i primi sospetti fu un flusso di pagamenti relativi all’esecuzione di alcuni lavori appaltati, per i quali venivano emesse false fatturazioni per coprire i bonifici in uscita dalle aziende di costruzione e disposti a vantaggio di società “cartiere”.

In aula, gli imputati optarono quasi tutti per il rito abbreviato, ottenendo un’assoluzione – poiché "il fatto non sussiste" – da parte del gup Sara Farini. Da quel primo processo, però, alcune posizioni vennero stralciate (per incongruenze processuali), unite ad altre analoghe provenienti dal tribunale di Napoli, e portate in aula in questi giorni. Il 31 maggio e il 7 giugno se ne deciderà le sorti.