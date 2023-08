Casaglia Nuova vita per l’ex scuola "Così manteniamo viva la comunità"

Casaglia è la più piccola e lontana tra le frazioni di Borgo San Lorenzo. Sperduta nell’Appennino, oltre il passo della Colla. E ha bisogno di attività e servizi che continuino a mantenerla viva. Come il recupero e la valorizzazione dell’ex-scuola elementare, in passato utilizzata saltuariamente come dormitorio per gli escursionisti che passavano da lì, e che ora sarà struttura per accogliere e dare ristoro ai turisti che percorrono i sentieri trekking della zona. L’intervento effettuato, cofinanziato dalla Regione Toscana, per un totale di circa 130 mila euro, e sostenuto dalla Cooperativa del Popolo di Casaglia che si occupa del recupero e dello sviluppo della struttura, ha permesso di realizzare, in una parte del vecchio edificio una nuova cucina con apparecchiature industriali, mentre un’altra stanza verrà restaurata con il secondo lotto dell’intervento per ricavarne una zona per la ristorazione. Anche l’accesso è stato oggetto di lavori con la realizzazione di una rampa di accesso. A tagliare il nastro insieme al sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e alla vicesindaco Cristina Becchi, c’erano la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e il consigliere del Presidente della Regione per Comuni montani e aree interne Tommaso Triberti.

Sull’immobile si investiranno anche altri fondi, ottenuti dall’Unione dei Comuni del Mugello, per uno spazio di servizi per l’intera frazione ed anche con l’obiettivo di promuovere l’attrattività turistica.

"La Toscana diffusa è questa – ha sottolineato il sindaco Omoboni –. Se vogliamo scongiurare lo spopolamento dobbiamo dare servizi ed opportunità, la Regione Toscana e le amministrazioni stanno mettendo in atto progetti che grazie ai cittadini di Casaglia, stanno dando i frutti sperati". "Quello sulle ex scuole di Casaglia è un progetto fondamentale per mantenere attivo il presidio della cooperativa per il paese – nota Cassius Naldini presidente Cooperativa del Popolo di Casaglia –, condizione fondamentale per mantenere viva la comunità e garantire un punto di accesso ai servizi, fondamentale per chi qui risiede, ma anche un luogo di promozione di nuove attività economiche".

Paolo Guidotti