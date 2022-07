Avete 25 milioni di euro? Potete comprare la casa più costosa d'Italia: è a Firenze

Firenze, 26 luglio 2022 - Case da favola, castelli, tenute di campagna, cottage lussuosi, in Italia si può trovare tutto questo e tanto altro. Da Idealista, tra i portali leader del settore immobiliare, arriva la classifica delle 10 case più costose attualmente in vendita. La classifica comprende tutta Italia e va dalla Sardegna sino alla Sicilia. La casa più costosa d'Italia è in Toscana e costa 25 milioni di euro. Con precisione a pochi chilometri da Firenze. Si tratta di Villa Antinori di Monte Aguglioni, a Scandicci si tratta di una villa del 1500. Appartenuta a una delle grandi famiglie toscane del vino dalla fine dell'Ottocento fino a metà del secolo scorso. È la tenuta simbolo del Chianti Classico nel mondo, ma soprattutto è la villa appartenuta alla potente famiglia Del Giocondo, che ricorderete per la celebre Monna Lisa, la moglie di Francesco del Giocondo. La famosa 'Gioconda', ritratta da Leonardo Da Vinci nel 1505. Si accede a Villa Antinori percorrendo un lungo viale di cipressi che porta fino al giardino all'Italiana, parte integrande di un parco che si estende per 27 ettari. La struttura della Villa è di 2800 metri quadri, e la superficie esterna copre 270.000 metri quadri. Tra gli edifici annessi alla struttura troviamo anche una cappella a pianta esagonale, la casa del custode e svariati edifici a uso agricolo. Il secondo posto di questa speciale classifica dei desideri proibiti, è occupato da una proprietà di 10 mila metri quadrati a Porto Rotondo, proprio nel cuore della Coasta Smeralda, questa tenuta ha un valore di 19.500.000 euro. Si tratta di una tenuta immersa nel verde composta da 7 abitazioni diverse per un totale di 24 posti letto, naturalmente dispone di piscina con cascata, idromassaggio e possibilità di nuotare controcorrente. Al terzo posto troviamo ancora la Toscana, proprio tra i vigneti della campagna senese ...