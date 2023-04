Casa Parkinson martedì apre a tutti Incontro con il team di esperti Iniziativa di Fondazione Fresco e Asl

Nella giornata internazionale dedicata alla malattia del Parkinson, martedì Casa Parkinson (presidio Canova, via Chiusi 42), sarà aperta a tutti con orario 10-13. Sarà l’occasione per incontrare il team di sanitari che segue i pazienti: i neurologi, il neuropsicologo, il logopedista, la terapista occupazionale, il geriatra, il fisiatra, gli infermieri ma anche l’operatore della segreteria e i rappresentanti della Fondazione Fresco Parkinson Institute con cui l’Azienda ha stretto una innovativa collaborazione. L’iniziativa nasce da un’idea della Fondazione Fresco Parkinson Institute e dell’Azienda sanitaria Usl Toscana centro che insieme alla Fondazione Santa Maria Nuova hanno recentemente rafforzato la loro partnership. In rappresentanza dell’Istituto fondato dall’avvocato Paolo Fresco, ci saranno Monica Norcini, vice direttore e Beatrice Melli direttore finanziario mentre per l’Asl sarà presente la responsabile di Casa Parkinson, Paola Vanni.