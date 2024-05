Casa, lavoro, ecologia, trasporti. I giovani dettano l’agenda: "Queste le priorità per il futuro"

Creare una strategia per il futuro dell’Italia e dell’Europa che si possa basare su ambiente, lavoro, importanza della lotta alle diseguaglianze. Da Firenze il messaggio dei giovani è forte e chiaro. C’è preoccupazione sulla casa, sul cambiamento climatico, sulla povertà, sulla salute e il benessere. C’è l’esigenza che dunque la gestione della Città metropolitana tenga sempre più conto di questi aspetti, seguendo la scia del sindaco Dario Nardella che ha più volte incontrato i giovani. Il progetto, dal nome ‘Youth local review’, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e realizzato da Arco (Action Research for co-development), in collaborazione con l’Università di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, ha mostrato dati interessanti sul pensiero dei giovani dai 14 ai 30 anni. Gli utenti coinvolti (che hanno risposto ad un questionario breve o più approfondito, rispettivamente 653 e 134 risposte) hanno fatto presente che le questioni da affrontare nei prossimi dieci anni della Città metropolitana sono la casa (52%), le opportunità di lavoro (49%) e i trasporti pubblici (37%). Sulla classifica degli spazi che i giovani vorrebbero venissero costruiti per la comunità al primo posto (42%) c’è uno spazio interamente dedicato all’ecologia, seguito da laboratori di musica, teatro, arte e artigianato (36%). Tra le richieste "eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza", "promuovere società pacifiche, giuste e inclusive".

I giovani chiedono anche di "affrontare problemi come il cambiamento climatico, la povertà, l’istruzione e la parità di genere". Oltre agli organizzatori, erano presenti lo stesso Nardella e la consigliera delegata in Città metropolitana Letizia Perini. E se il primo, che ha sempre avuto un occhio attento ai giovani, continuerà probabilmente ad occuparsi del tema a Bruxelles, la seconda potrà avere un ruolo importante per la Città metropolitana (e il Comune) di Firenze del futuro. Per questo motivo raccogliere le idee su come continuare a rendere il territorio metropolitano fiorentino un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in linea con l’Agenda Metropolitana 2030 e la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, è stato senz’altro importante. "Non possiamo immaginare il futuro d’Italia senza partire dai giovani, dovremmo essere più disposti ad ascoltarli e dialogare con loro in modo costruttivo", ha dichiarato Nardella.

Niccolò Gramigni