Casa di riposo a rischio "La chiusura va evitata"

E’ a rischio il futuro della casa di riposo di Palazzuolo sul Senio e in paese c’è preoccupazione. La struttura, di proprietà comunale, è un servizio che dura da decenni, ospita fino a ventuno anziani, e occupa 14-15 persone. Il 30 aprile prossimo scade la concessione alla cooperativa che da anni la gestiva, una cooperativa sociale romagnola, "In cammino", che non sembra intenzionata a partecipare alla nuova gara per l’affidamento del servizio. Così si è alla ricerca di un nuovo soggetto gestore, e non è facilissimo trovarlo.

"Sì – dice il sindaco Phil Moschetti (foto) – anch’io sono preoccupato. Non tanto per il fatto che dovremo fare la nuova gara di appalto con le regole del Codice degli appalti appena entrate in vigore. Ma per il fatto che si tratta di una casa di riposo assai piccola e l’interesse dei gestori verso strutture come la nostra non è grandissimo. Adesso il nostro impegno maggiore è quello di far conoscere la nostra casa di riposo a tutte le cooperative del settore. Sto lavorando affinché la nuova gara non vada deserta, ho parlato con la Lega delle cooperative e con Confcooperative, sia della Toscana che dell’Emilia Romagna. Speriamo di trovare qualcuno che sia interessato".

Il sindaco Moschetti allarga il discorso preoccupato: "Non è un problema solo di casa di riposo. In un paese come Palazzuolo il mantenimento dei servizi è sempre pieno di difficoltà. Il fatto è che siamo mille persone in cima a una montagna. Il servizio agli anziani della casa di riposo, ma anche un nuovo depuratore, il mantenimento della scuola – con i numeri che sono sempre al limite – il servizio di trasporto locale: tutte cose che di per sé non hanno una loro sostenibilità economica". Ed è per la casa di riposo che il sindaco aveva pensato di trasferire altrove la sede del distretto sanitario, attualmente ubicato nella Rsa: "Così si potrebbero avere altri 4 posti letto e aumentare i ricavi di 144mila euro l’anno". Ma non sarà così nell’immediato, perché la nuova sede del distretto è ancora tutta da fare.

Paolo Guidotti