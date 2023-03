"Casa della natura" a Quinto Basso Sorgerà nel terreno incolto di Rfi

di Sandra Nistri

Sarà una "Casa della natura" dove stare insieme, a disposizione dei residenti di Quinto Basso e non solo, e sorgerà al posto di un terreno incolto e inutilizzato. Trasformazione affascinante quella per cui ha posto le basi "Il Binario, gruppo italiano dell’associazione internazionale Amici della natura" che prenderà le mosse, con una serie di iniziative, la prossima domenica: "Come associazione – spiega il presidente della sezione locale Matteo Focacci – abbiamo ricevuto in comodato gratuito da Rfi un terreno di circa due ettari e mezzo, che sta sopra al tunnel dell’alta velocità, realizzato nell’area di via Donizetti. La nostra idea è quella di creare un’area aperta alla cittadinanza con diverse destinazioni e funzioni: una parte più a boschetto con un piccolo stagno per aumentare la biodiversità in ambito urbano, un’altra di food forest, che va molto in Europa meno da noi, ovvero un bosco artificiale fatto di piante commestibili, un’altra a orti condivisi e una a prato fiorito a protezione delle api. In più vorremmo creare una zona destinata a giochi per bambini non convenzionali, ad esempio un labirinto verde, oltre che una serie di strutture in legno che dovrebbero ospitare, tra l’altro, la sede dell’associazione Libera e degli scout laici e un punto di appoggio per gli scout cattolici".

Un progetto articolato che dovrebbe non erogare servizi ma offrire uno spazio di concreta aggregazione: "Per finanziare la realizzazione – prosegue Focacci – parteciperemo a bandi e attiveremo collaborazioni oltre che richieste a sponsor privati. Fra l’altro abbiamo già predisposto una convenzione con il Cnr per un ‘living lab’ che ci permetterà di monitorare il terreno ora, dopo i lavori dell’alta velocità, e di studiare la biodiversità e la composizione botanica per vedere anche come potranno evolversi. Ci sarà, comunque, un percorso partecipativo per capire che cosa i cittadini vorrebbero vedere realizzato in questa porzione. Al momento non abbiamo tempi precisi ma diciamo che occorreranno almeno cinque anni per poter vedere la trasformazione effettiva dell’area".

Domenica intanto ci sarà una prima presentazione del progetto con il ritrovo per i partecipanti fissato alle 10,30 in via Donizetti angolo via Paganini. Alle 11, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, sarà pulito il terreno e saranno piantati al suo interno e nel vicino parco pubblico una serie di alberi donati da un vivaio. Seguirà il primo di tanti pic-nic futuri.