Casa della Comunità, avanti con i lavori. Oggi il sopralluogo di Giani

Sta iniziando a prendere forma la nuova Casa della Comunità di Reggello. Da realizzare nell’ambito del Pnrr, il cantiere affidato dalla Asl a dicembre alla ditta Edinfra riguarda un’area complessiva di circa 1400 metri quadri in piazza Dalla Chiesa, al posto degli edifici che un tempo ospitavano la Municipale e altri uffici. Ora di quegli stabili non c’è più traccia, abbattuti dalle ruspe del cantiere per realizzare ex novo un edificio a due piani (uno seminterrato ed uno fuori terra) per una superficie calpestabile di circa 800 metri quadri.

Al piano terra, verranno ubicate le attività primarie sanitarie ossia Cup, guardia medica, ambulatori specialistici e dei medici di medicina generale, nonché la riabilitazione ambulatoriale. Al piano seminterrato sono invece previste le attività sempre di Cup, ma anche di prelievi, gli spogliatoi centralizzati per il personale e, in corrispondenza della porzione interrata, l’archivio ed i depositi.

La nuova struttura sarà configurata come ’Casa della Salute Hub’, concepita per essere facilmente accessibile e ben individuabile, punto di riferimento a cui i cittadini potranno rivolgersi per i loro bisogni primari di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Oggi sul cantiere arriveranno in visita il presidente della Regione Eugenio Giani con gli assessori Simone Bezzini e Serena Spinelli, il direttore generale Asl Valerio Mari, ma anche il sindaco di Reggello Piero Giunti con i consiglieri regionali Enrico Sostegni, Fiammetta Capirossi e Cristiano Benucci e il presidente della SDS Firenze sud est Francesco Pignotti.

Manuela Plastina