Casa colonica a Pian dell’Isola Futuro in bilico

Rignanesi in assemblea pubblica oggi per parlare del futuro della casa colonica di Pian dell’Isola: alle 18,30 in sala consiliare l’amministrazione spiegherà i suoi progetti per recuperare questo bene pubblico con la partecipazione ad un bando di rigenerazione. Ma soprattutto ascolterà idee e proposte dei cittadini. Grazie ai volontari Vab e dell’associazione cacciatori, sono state tolte le sterpaglie che negli anni hanno soffocato la casa colonica che fu ristrutturata negli anni ’80, quando passò in mano pubblica per la realizzazione della zona industriale. Pensata come centro servizi a disposizione proprio delle fabbriche, è stata fino al 2010 un ristorante, per poi restare abbandonata a se stessa, oggetto di furti, saccheggi e vandalismi. Dopo aver accantonato l’ipotesi di alienazione delle precedente amministrazione, il sindaco Giacomo Certosi vorrebbe rimettere il bene pubblico nelle disponibilità dei rignanesi "possibilmente per i giovani, progettandolo con loro". Tra le ipotesi, crearvi uno spazio di coworking, con postazioni di lavoro per giovani cittadini, magari in collaborazione con le realtà produttive intorno.

Manuela Plastina