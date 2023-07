Casa: accordo tra Comune, Sds e Auser

Approvato dalla giunta comunale calenzanese il rinnovo, per ulteriori due anni, della convenzione fra il Comune stesso, la Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest e l’associazione Auser laboratorio casa per lo "svolgimento di attività rivolte a soggetti accolti in emergenza abitativa".

Con l’accordo così stipulato tra Comune di Calenzano e le associazioni interessate, è stato attivato, in particolare, un sostegno al Servizio sociale professionale che si occupa di persone inserite in emergenza abitativa per consentire loro di intraprendere un percorso verso l’autonomia: fra le azioni messe in atto, ad esempio, il sostegno alla ricerca di una soluzione per una casa dignitosa e il supporto all’accoglienza in struttura di emergenza e assistenza nella vita quotidiana.