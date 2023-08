Cas-Integrarsi, mano tesa ai migranti tra esami medici e corsi di formazione

Si chiama “Cas-Integrarsi“ il nuovo progetto mirato sui miglranti ce sono ospiti del Cas di Vicchio, ovvero il Centro di accoglienza straordinaria che si trova presso la "Fattoria Le Case", in località Pimaggiore, dallo scorso dicembre. Proposto dall’associazione Oltre Ponti fra i mondi e condiviso dal Comune, prevede la collaborazione operativa delle associazioni Il Mulino, Caritas, e della Parrocchia e Misericordia. Obiettivo: sostenere i migranti nei processi di mantenimento o recupero della salute psico-fisica, nella regolarizzazione amministrativa e nell’inserimento sociale e lavorativo. Lo si farà incrementando le azioni di insegnamento della lingua italiana, finanziando eventuali accertamenti medici e specialistici, dando sostegno nelle pratiche di regolarizzazione amministrativa, aiutando l’inserimento nella comunità con attività di socializzazione sportive e aggregative, sostenendo l’avviamento a corsi propedeutici all’attività lavorativa o professionalizzanti, dando sostegno alle madri con figli per permettere la frequenza dei corsi attraverso un servizio di baby-sitting. L’attuazione del progetto è resa possibile dal contributo di 10mila euro della compagnia assicurativa trentina Itas Mutua, attraverso la propria Agenzia Mugello e la collaborazione della referente Maria Chiara Vitartali, oltre che dal sostegno dell’associazione Core Onlus Mugello per quanto riguarda la parte sanitaria e il sostegno alla formazione.

"Cas-Integrarsi a Vicchio" proseguirà per tutto il 2024, con l’impegno a ricercare altri fondi per dare seguito alle iniziative di assistenza future. "La nostra amministrazione crede in un’accoglienza che sia vera integrazione e non un ‘parcheggio’ temporaneo – sottolineano il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore alle Politiche sociali Rebecca Bonanni –, per questo abbiamo condiviso e sosteniamo questo progetto".

Nicola Di Renzone