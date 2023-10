Cartonificio. Testa a testa azienda sindacati

I lavoratori del Cartonificio ‘buttano la palla’ nel campo avversario e attendono informazioni precise dall’azienda. Le due assemblee convocate ieri nello stabilimento di viale Ariosto hanno stabilito di attendere l’esito dei due confronti convocati il mese prossimo prima di prendere ulteriori iniziative: "Abbiamo dato mandato alle Rsu e ai sindacati di andare agli incontri del 20 novembre nella nostra fabbrica e del 30 in Regione e sentire quello che l’azienda propone in base agli accordi sindacali in essere nel nostro stabilimento – dice il delegato sindacale Sergio Scubla - e soprattutto di capire come intendano impiegare il personale. Al tavolo regionale la proprietà, ha assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali ma, per ora, si parla di un solo reparto, quello in cui ad Altopascio dovrebbe operare una nuova macchina mentre non si ha alcuna certezza per gli altri reparti. Vorremmo sapere come intendono agevolare, chi deciderà di trasferirsi ad Altopascio". Per ora, dunque, non sono previsti scioperi salvo quello di otto ore convocato il prossimo martedì in concomitanza con la manifestazione indetta dalla Cgil "per la legalità e il lavoro" con partenza alle 10 dal Cartonificio e arrivo in corteo fino a piazza Vittorio Veneto.