Cartonificio senza pace La protesta non ha confini

di Sandra Nistri

I lavoratori del Cartonificio fiorentino tornano a scioperare ma, stavolta, non per motivi legati direttamente allo stabilimento di viale Ariosto come più volte avvenuto gli anni scorsi. L’iniziativa, che prevede due ore di sciopero per domani al termine di ogni turno di lavoro, sarà infatti effettuata in segno di solidarietà con i colleghi dell’azienda di Altopascio che sono stati portati in tribunale, proprio domani, dalla comune proprietà "Pro-Gest": "La cosa – spiega Simone Pinelli Rsu Cartonificio fiorentino – non ci riguarda direttamente ma riguarda una realtà che fa parte del nostro gruppo nella quale si è verificato un atto che giudichiamo inaccettabile.

La proprietà, infatti, nonostante la diffida accertativa dell’Ispettorato del lavoro di Lucca che ha intimato all’azienda di riconoscere ai lavoratori della O.G. Pro-Gest di Altopascio quanto dovuto per una vertenza su festività non pagate, non solo non ha versato il dovuto ma ha trascinato i lavoratori in tribunale. Riteniamo questo fatto, senza precedenti, di una gravità assoluta e per questo abbiamo deciso di scioperare, in occasione della prima udienza, in segno di solidarietà: chi tocca uno tocca tutti".

La vertenza lucchese – come spiegano in una nota i sindacati Slc Cgil e Fistel Cisl – prende le mosse nel 2020 con la richiesta all’azienda, da parte dei sindacati, di pagare ai lavoratori le festività cadute di sabato negli ultimi due anni come prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Poi, a fine 2021, l’Ispettorato del lavoro intima il pagamento a Pro-Gest indicando anche l’esatto corrispettivo che ogni lavoratore dovrà ricevere, ma l’azienda fa ricorso amministrativo contro la direzione dell’Ispettorato, perdendolo.

Dopo l’offerta di conciliazione con benefit quali buoni spesa la proprietà porta in tribunale i lavoratori e l’epilogo della vicenda è tutto da scrivere. Intanto, in attesa di notizie dal fronte lucchese, la situazione dello stabilimento di Sesto resta in stand-by, dopo il faticoso accordo del giugno scorso che disponeva la permanenza del Cartonificio sul territorio fino a fine 2024, con la ricerca, nel contempo, di una sede diversa per una fabbrica a Sesto o comunque nell’area fiorentina: "Non abbiamo novità – dice Pinelli – continuiamo a lavorare e le commesse al momento ci sono. Chiaramente chiederemo prossimamente all’azienda di comunicarci quello che ha intenzione di fare e passeremo di nuovo dal tavolo regionale. Alla proprietà chiederemo anche il rispetto degli organici previsti a giugno visto che, con qualche dimissione volontaria e alcuni pensionamenti, ora siamo sotto i numeri dell’accordo".