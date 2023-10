Cartonificio Scontro sindacato e proprietà

Un incontro interlocutorio nel quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, molto distanti fra loro. L’Unità di crisi convocata ieri in Regione sul Cartonificio fiorentino con un incontro durato in totale quasi 4 ore, ha visto la proprietà Pro Gest, con il rappresentante Pierugo Gambiera, ribadire la volontà di chiudere la sede di Sesto che non avrebbe le caratteristiche per ospitare, in particolare, un nuovo macchinario, trasferendo la produzione a Altopascio e le Rsu e i sindacati decisi a lottare contro questa scelta. La proprietà, però, avrebbe detto di voler rispettare i termini dell’accordo siglato nel 2022: "Le notizie che emergono dal tavolo – sottolinea infatti Valerio Fabiani consigliere per il Lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani – sono sostanzialmente due: la prima è che questo confronto si riapre, si recupera e si mette in sicurezza lo spirito e il merito dell’accordo dell’anno scorso, per questo sono già stati calendarizzati alcuni incontri. L’altra, invece, è che proprio alla luce della comunicazione un po’ improvvisa da parte della proprietà sullo stabilimento di Sesto con la conseguente comprensibile reazione da parte dei lavoratori, l’azienda si è impegnata a garantire i livelli occupazionali. Si tratta di un primo passo, la Regione assicura il massimo impegno".

Sulla stessa linea anche il sindaco Lorenzo Falchi, presente al tavolo : "A novembre – dice - ci saranno altri due incontri, il primo tra azienda e sindacati e il secondo in sede istituzionale per riportare lo stato della discussione. Rimangono posizioni contrapposte tuttavia c’è da parte di tutti il riconoscimento dell’accordo siglato un anno fa che indicava la data di giugno 2024 come termine per cercare soluzioni diverse a Sesto o in altri Comuni e, qualora la ricerca non avesse dato buoni frutti, l’avvio del confronto per stabilire come e a quali condizioni sarebbe dovuto avvenire il trasferimento ad Altopascio". Le date già fissate per la riapertura del confronto sono quelle del 20 novembre in fabbrica a Sesto e del 30 in Regione. Intanto per oggi sono previste due assemblee dei lavoratori al Cartonificio di Sesto dove saranno decise le prossime iniziative.