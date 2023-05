Cartonificio Rsu chiede un tavolo Al vaglio l’accordo di giugno 2022 "Niente ripristino occupazionale"

Si torni a convocare il tavolo regionale sul Cartonificio Fiorentino. La richiesta è stata inoltrata ufficialmente dalla Rsu aziendale e da Slc-Cgil Area Vasta all’Unità di crisi lavoro della Regione Toscana e, per conoscenza, al sindaco sestese Lorenzo Falchi e alla proprietà dell’azienda Pro Gest. La richiesta di un incontro a proposito delle sorti dello stabilimento sestese del Cartonificio scaturisce dalla necessità di una verifica dell’accordo del 29 giugno dell’anno scorso, in particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali: "Quell’accordo – sottolinea infatti Simone Pinelli della Rsu del Cartonificio – prevedeva il mantenimento degli organici ma attualmente non è così: quattro lavoratori sono infatti andati in pensione e due hanno presentato dimissioni volontarie ma non c’è stato il reintegro e il ripristino dei livelli occupazionali se non attraverso l’utilizzo di lavoratori di una agenzia esterna che, certo, non equivale ad assunzioni. Quindi chiediamo una verifica ed il rispetto di quanto firmato dall’azienda". In particolare, dopo un incontro fiume con le Istituzioni nel palazzo comunale di Sesto, nel giugno dell’anno scorso la proprietà si era impegnata a mantenere fino a fine 2024 lo stabilimento del Cartonificio a Sesto senza procedere al paventato trasferimento dei lavoratori nella sede di Altopascio e mantenendo i livelli occupazionali. Questo arco di tempo prima della scadenza sarebbe stato occupato anche per la ricerca di una nuova sede, sul territorio sestese o comunque nei Comuni limitrofi: "Non siamo stati informati di niente al riguardo – prosegue Pinelli –. Speriamo che anche questo punto possa essere chiarito all’interno del tavolo regionale".

Sandra Nistri