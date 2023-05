Cartonificio È ancora sciopero

Un’ora di sciopero a turno con un presidio effettuato, alle 14,30, all’esterno dello stabilimento di viale Ariosto. Secondo la rappresentanza sindacale è stata pressoché totale l’adesione all’ennesima contrapposizione tra i lavoratori dello storico Cartonificio fiorentino e la proprietà Pro Gest, scaturita, in questo caso, per motivi legati alla cassa integrazione: "Il problema – spiega Simone Pinelli della Rsu – deriva dal fatto che la proprietà ha aperto la procedura di cassa integrazione ordinaria e, in questi casi, si fa un accordo, una valutazione congiunta secondo il termine tecnico, fra organizzazioni sindacali, Rsu e proprietà. In questo atto abbiamo specificato che, a meno che non ci sia una richiesta diretta del lavoratore, le ferie, almeno quelle del 2023, non devono essere toccate. Invece, da mesi, ci accorgiamo che vengono tolte le ferie e anche le riduzioni di orario che abbiamo calendarizzato, per questo ci sono lavoratori rimasti addirittura senza ferie. Gli errori derivano anche dal fatto che è stato concentrata a Treviso l’amministrazione di tutto il gruppo quindi pochissime persone devono gestire migliaia di dipendenti del gruppo. Il risultato è che ogni mese ci troviamo di fronte a errori su errori in busta paga, per questo abbiamo voluto dare un segnale". I lavoratori protestano però non solo a proposito dell’applicazione della cassa integrazione ma proprio sulla decisione di utilizzare questo strumento: "Non si capisce la scelta della proprietà – prosegue Pinelli – lavoriamo su tre turni e c’è lavoro, quindi non ha senso che sia stata disposta la Cigo. Per questo, con lo sciopero e il presidio, abbiamo chiesto alla proprietà di chiudere la cassa integrazione".

Nei giorni scorsi i sindacati avevano chiesto l’istituzione del tavolo regionale sul Cartonificio per verificare il rispetto dell’accordo siglato l’anno scorso, in particolare rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali: "Non abbiamo avuto ancora riscontri – conclude Pinelli – ma confidiamo che la convocazione possa avvenire a breve perché è importante vedere se quello che è stato messo nero su bianco viene o meno rispettato. Anche per quanto riguarda la possibile sede del nuovo stabilimento non abbiamo avuto novità e questo è sicuramente preoccupante".

